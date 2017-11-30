Внешний госдолг с начала года вырос на $2,9 миллиарда 5 30.11.2017, 17:07

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Для оплаты долгов Беларуси понадобятся новые кредиты.

Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2017 года составил 41,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 4,9 млрд рублей, или на 13,3%, сообщает Министерство финансов, пишет tut.by.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2017 года составил 16,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 2,9 млрд долларов США с учетом курсовых разниц, или на 21,4%.

В январе−октябре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3 703,1 млн долларов США. Основной объем, 1,4 млрд долларов, — это средства от размещения еврооблигаций. Крупными кредиторами выступили также Евразийский фонд стабилизации и развития (800 млн долларов), правительство и банки России (1,151 млрд долларов), банки Китая (214,6 млн долларов), Международный банк реконструкции и развития (132,5 млн долларов), ЕБРР и СИБ (4,8 млн долларов).

На погашение внешнего государственного долга Беларусь за девять месяцев направила 849,5 млн долларов (правительству РФ — 301,8 млн долларов, банкам Китая — 221,3 млн, ЕФСР — 264,8 млн долларов, МБРР — 60,4 млн, США — 0,7 млн, ЕБРР — 0,5 млн).

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2017 года составил 9,2 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,0 млрд рублей с учетом курсовых разниц, или на 10,1%.

За январь−октябрь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 418,1 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 094,8 млн долларов США и 186,3 млн рублей.

Уже известно, что и в будущем году для расчетов по внешнему долгу Беларуси потребуются новые заимствования. Внешние обязательства, номинированные в валюте, в 2018 году составят 2,5 млрд долларов, около 1,7 млрд долларов планируется рефинансировать за счет новых займов. В частности, речь идет о новом размещении евробондов.