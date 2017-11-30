РПЦ официально признала Украинскую церковь независимой 4 30.11.2017, 17:10

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Фото с сайта thebestartt.com

Судебная юрисдикция Московского патриархата больше не распространяется на УПЦ.

РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской церкви, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу форума.

«Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сказали в пресс-службе.

С настоящего момента в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата, за исключением Украины.