«Приседаю с кирпичами и пятилитровой бутылкой вместо гантелей» 30.11.2017, 17:23

Как выглядит ЗОЖ белорусов со скромным доходом.

Здоровый образ жизни нередко называют выбором богатых: мол, они могут позволить себе консультации диетолога и услуги личного инструктора в фитнес-центре.

Портал tut.by пообщался с белорусами, у которых доход на члена семьи от 250 до 500 рублей. «ЗОЖ бывает бюджетным», — уверяют они.

«Приседаю с кирпичами и пятилитровой бутылкой вместо гантелей»

Кристина Шустовская — студентка заочного отделения БГЭУ, оператор call-центра. В месяц зарабатывает 500 рублей.

Из своей зарплаты 20-летняя девушка оплачивает аренду квартиры, продукты, тренировки в зале и некоторые развлечения. Кристина признается: с затратами на бытовые нужды немного помогают родители.

— Переехав в Минск, я научилась экономить. Когда жила с родителями, наращивала себе ногти, ресницы, каждый месяц покупала какую-то вещь. Теперь стала скромнее и научилась делать косметические процедуры в домашних условиях. Я не люблю клубы — в свободное время могу выйти на кофе или в бассейн.

Кристина начала придерживаться здорового образа жизни примерно три года назад. Тогда она училась в колледже и набрала девять килограммов.

— Стеснялась брать на учебу контейнеры со здоровой едой и постоянно перекусывала булками. Вечером после учебы наедалась жирной и жареной маминой еды, которую привозила после выходных. Конечно, метаболизм замедлился, ведь вместо схемы питания «часто и по чуть-чуть» я ела редко и много.

Девушка решила пристально следить за питанием и заняться спортом.

— При росте 170 сантиметров я весила 63 килограмма. Я склонна к полноте, поэтому лишний вес моментально стал заметен на ногах, особенно на бедрах, — говорит Кристина. — Взялась за себя: начала больше двигаться. На лето уехала к родителям в Логойск: утром и вечером бегала, а днем гоняла на велосипеде. За два-три месяца вернулась к прежнему весу.

Когда у студентки не было средств на тренажерку, Кристина использовала кирпичи и бутылки с водой вместо спортивных снарядов и тренировалась дома.

— Мой папа — строитель, поэтому просила его приносить мне кирпичи. Научилась удерживать их домиком перед собой и таким образом приседать. Иногда вместо кирпичей брала 5-литровую емкость, заполненную водой. В общем, не тратила деньги на гантели, а находила утяжелители среди того, что под рукой, — делится опытом Кристина. — ЗОЖ может быть бюджетным. Для хорошей формы достаточно купить скакалку за 10 рублей или четыре раза подняться по лестнице 12-этажного дома — скажу честно, это лучшая кардионагрузка.

Сейчас девушка трижды в неделю занимается в тренажерном зале. Абонемент на 12 занятий купила по скидочному коду за 40 рублей. Раньше она работала с тренером, теперь ее консультант — это парень-спортсмен. Во время рабочего дня Кристина делает зарядку и выполняет «статику». А еще девушка до сих пор внимательно следит за рационом.

— Стараюсь подсчитывать калории. Регулярно принимаю витамин A и E. Пью много воды, перекусываю орехами. В месяц на еду трачу рублей 200. В моем меню чаще всего встречается овсянка, гречка, рис, твердые сорта макарон, яйца, куриное мясо и рыба. Если не ленюсь, делаю запеканку или сырники на овсяной либо рисовой муке. Я готовлю в мультиварке — жареное могу съесть только на семейных застольях, — рассказывает Кристина.

За время самостоятельной жизни девушка научилась экономить на продуктовом шопинге.

— Есть пара лайфхаков. Например, куриное филе выгоднее покупать на развес, чем в фасованных упаковках. Разница существенная — на килограмме можно сэкономить два рубля, а на эту сумму купить полезные фрукты или орехи. Виноград, апельсины и хурму я заменяю недорогими и вкусными бананами. Мой стандартный овощной набор: помидоры, огурцы и капуста, — рассказывает Кристина. — Чаще всего питаюсь дома. Беру на работу ссобойку. В магазине на йогурты, булочку и шоколадный батончик уходит минимум шесть рублей. А на эти деньги можно купить килограмм куриной грудки и пачку гречки, которых хватит не на один перекус, а на три полноценных обеда. Здоровая еда может быть такой вкусной — пальчики оближешь.

Главная мотивация Кристины — это ее молодой человек, который находится в отличной физической форме.

— Хочется соответствовать красивому парню, — смеется девушка. — По-моему, бессмысленно смотреть на фотографии подтянутых девушек и просто вздыхать. Надо самой идти в зал и заниматься.

«Хотелось бы ходить на восстановление и массаж, а не массировать ноги самому себе»

Андрей Безлепкин — преподаватель физкультуры. В месяц зарабатывает 620 рублей.

— Я работаю учителем физкультуры и допризывной подготовки, веду кружок футбола. Нет никаких других доходов, кроме как от преподавания. За залы и бассейны нужно платить, а такой возможности у меня нет. Поэтому тренируюсь на улице. Мне достаточно турника, беговой дорожки и озера в парке, — говорит 38-летний могилевчанин.

Андрей в разводе, поэтому 40 процентов дохода отдает на уплату алиментов. На личные расходы остается почти 370 рублей.

— У меня трое детей, которые сейчас живут с мамой в Турции. Они тоже занимаются спортом: ходят на таэквондо и в футбольную школу «Бешикташа».

Андрей Безлепкин не согласен, что быть в форме — это дорого.

— Как минимум у нас есть асфальт, по которому никто не запрещает бегать. Я плаваю в озере с апреля по октябрь, дважды в день упражняюсь на турниках, регулярно бегаю. Раньше не любил бег на длинные дистанции, но, однажды испытав «эйфорию бегуна», втянулся в этот вид нагрузок. Начинал с четырех километров, а в последние месяцы вышел на дистанцию 15 километров в день, — рассказывает учитель.

Главная статья расходов на спорт — это экипировка. Андрей считает, что одежда для тренировок может быть самой обыкновенной, а вот обувь должна быть качественной.

— На кроссовках категорически нельзя экономить. Я начинал бегать в обуви, предназначенной для прогулок по улице, а не тренировок. Если человек решил заниматься спортом, то важно накопить средства на хорошую пару кроссовок и не рисковать здоровьем, — говорит мужчина. — Мне кроссовки служат примерно год.

Последний год могилевчанин занимается шесть раз в неделю.

— Не планировал тренироваться так усиленно. Казалось, лучшая физическая форма осталась в прошлом — все-таки мне скоро 39. Но постепенно вернул себе ощущение полета и стал получать большое удовольствие от занятий спортом. Это ведь интереснейшая игра: то количество подтягиваний, которое казалось запредельным еще две недели назад, вдруг становится посильным. И ты ставишь новые и новые цели, — объясняет Андрей.

Главное ЗОЖ-правило могилевского физрука — это регулярность тренировок.

— Можно позволять себе отдых, но не слабину. Если тренироваться с одинаковой периодичностью, организм не будет давать сбоев. Например, в последние пять лет вообще забыл, что такое простуда. Конечно, хотелось бы ходить на восстановление и массаж, а не массировать ноги самому себе, но приходится справляться.

В еде Андрей непривередлив: покупает те продукты, которые по карману.

— Чаще всего беру овощи и фрукты, ем отварную рыбу и котлеты. Иногда покупаю апельсины-бананы, но, естественно, не каждый день.

Лайфхак от Андрея по экономии на еде — есть меньше.

— Есть в меру хорошо и для организма, и для бюджета. Герой одного анекдота как-то спросил у друга: «Ты такой худой! Что же ты ешь?». А тот ответил: «То же, что и ты, только на полведра меньше».

Андрей участвует в экстремальных гонках. Он пробежал Киевский полумарафон и две «Гонки нации» в Киеве и Одессе. На прошлогодней «Гонке нации» стал 55-м, а спустя год — уже шестым.

— Один из мотивов участвовать в забегах и усердно тренироваться — это желание заработать. Я дважды становился призером «Гонки бизонов». Призовые за третье место — 150 белорусских рублей.

Весной белорус соревновался на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями в Нидерландах. Участие стоило 180 долларов. Андрей признается: копил на взнос не один месяц. На европервенстве он занял 13-е место, а осенью планировал полететь на чемпионат мира в Торонто, но Андрею отказали в визе.

— В посольстве меня посчитали потенциальным мигрантом, так как получаю в Беларуси невысокую зарплату. Можно, конечно, пойти на третью работу и увеличить доход. Но тогда у меня не останется времени на себя и радости жизни, — считает Безлепкин. — Загнав себя на работе, человек может забросить свою форму и внешний вид. А я хочу оставаться примером для учеников. Они обращают внимание на мою хорошую физическую форму и отсутствие вредных привычек, пытаются подражать. Я могу быть не самым хорошим человеком без машины или квартиры, но должен показывать, что успешен в своей профессии.

«Ходим заниматься на уличные тренажеры и всегда питаемся дома»

Семья Борискевич — Ольга, Анатолий и дочери, 7-летняя Милана и 2-летняя Вероника. Папа — композитор, актер и сценарист, мама — биолог-биотехнолог. У семьи две кошки, Багира и Буся, а еще хорек по кличке Барбоска. Ежемесячный доход на всех — 1000 рублей.

Ольга Борискевич сейчас в декрете. После оплаты двух кредитов (на квартиру и машину) и коммунальных платежей на руках у семьи остается 500 рублей.

— Мы ведем здоровый образ жизни: в семье никто не курит и не употребляет алкоголь, а ведь вредные привычки — серьезная статья расходов. Я уверена, что ЗОЖ зависит не от толщины кошелька, а от мыслей в голове, — говорит Ольга.

Семья занимается спортом, но не тратится на фитнес-залы и работу персонального инструктора. В студенчестве Ольга окончила курсы тренера по аэробике. Теперь сама объясняет домашним, как правильно распределять нагрузку на разные группы мышц.

— В интернете хватает роликов, где новички и «продвинутые» в спорте люди могут подобрать систему тренировок. Занятия в фитнес-зале всегда можно заменить тренингом дома или на открытом воздухе, — уверена белоруска.

Старшая дочка Милана ходит на эстрадные танцы. Помимо хореографии, она пять раз в неделю занимается силовой подготовкой — отжимается, приседает, прыгает и бегает.

— Это рекомендация учителя по танцам, — объясняет мама. — Всей семьей стараемся поддерживать Милану: выходим на уличные тренажеры около школы и делаем упражнения на растяжку, пресс, силу рук. Заодно экономим на спортзале.

Для Ольги загадка: как молодые мамы могут мало двигаться, находясь в декретном отпуске.

— С маленькими детьми нереально просидеть весь день на диване. У меня столько забот о детях и муже, дел по дому и уходу за домашними животными, — отмечает Ольга Борискевич. — Любая физическая нагрузка доставляет радость, потому что ты делаешь это не для кого-то, а для себя. Мне сейчас 35 лет, но чувствую себя на 23, не старше.

Родители стараются заинтересовать детей подвижными активностями. Они даже купили PlayStation Move. Теперь дочки тренируют баскетбольные броски или имитируют игру в теннис, играя в приставку.

— Конечно, на покупку за 300−400 долларов пришлось откладывать. Учим детей ценить деньги и родительский труд. Например, сейчас старшая дочка просит гироскутер. Я объясняю Милане, что для такой покупки нужны и ее усилия. Она может посидеть с младшей сестренкой, а я в это время схожу на фриланс-подработку.

Родители следят за правильным питанием, но не навязывают детям «диетическое меню или вегетарианство».

— Даже сладости полностью не запрещаем. Я за другие методы: если хочу объяснить дочкам, что консерванты — это плохо, то показываю образовательные программы, а не просто накладываю табу.

Как биолог по образованию Ольга уверяет: знает, что нужно растущему организму.

— Мы за все продукты, которые были в рационе людей испокон веков — фрукты, овощи, мясо, рыбу. Из мяса чаще всего едим курицу. Но у меня в меню много вариантов приготовления птицы — запеченные отбивные с помидорами, куриная подливка, птица в яйце. Часто готовлю рыбные котлеты, запекаю скумбрию, — перечисляет хозяйка. — Всегда питаемся дома. Из жареного у нас на столе бывают только блинчики-налистники. Всю остальную пищу отвариваю, запекаю или готовлю в мультиварке. Дети, конечно, знают, что такое фастфуд, но понимают: мама приготовит вкуснее и полезнее.

Вместо конфет семья Борискевич регулярно ест фрукты и овощи.

— Мы покупаем белорусские яблоки, груши, помидоры, огурцы, зелень. Как только сезон на определенные овощи проходит, ищем бюджетную и вкусную замену. Например, сейчас время морской, квашеной и тушеной капусты.

По словам мамы, семье не приходится отказывать себе во всех удовольствиях. Когда бюджет ограничен, всегда можно проявить фантазию и активность.

— Мой муж — творческий человек. Нас часто приглашают на интересные мероприятия, куда не нужны платные входные билеты. Участвуем в розыгрышах на радио и периодически выигрываем поездки и походы. Вечером любим выбраться вчетвером на прогулку, взяв с собой нашего хорька. Ходим в лес подышать воздухом, ездим за грибами. Кто-то может говорить вслед: «Зачем они пошли на улицу в дождь?». Но мы вместе, и нам от этого кайфово.