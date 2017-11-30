Протесты в Колодищах: Жители поселка сняли фильм о борьбе с «Амкодором» 30.11.2017, 17:17

Фото: onliner.by

Колодищанцы продолжают протестовать против постройки нового завода «Амкодор».

Журналисты уже писали о первых попытках колодищанцев отбиться от строительства завода «Амкодора». Люди говорили: нас обманули, рядом с домами и мощными дачными массивами будет построен чадящий гигант. Впереди у Колодищей — «экологический Армагеддон», пишет tut.by.

Протест публикацией не ограничился. Жители Колодищей сняли фильм о планах «Амкодора» и о том, чего от этого ожидать. Ролик опубликован на YouTube и собрал под 20 тысяч просмотров.

Напомним, несмотря на народное недовольство, ни местные власти, ни руководство «Амкодора» не посчитали нужным встретиться с людьми и объяснить, как они видят эту ситуацию и что можно сделать, чтобы снизить накал страстей.