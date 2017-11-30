Стало известно, сколько в Минске велосипедов и автомобилей 3 30.11.2017, 17:34

Готовы ли минчане сменить автомобиль на велосипед и ездить на нем на работу круглый год?

Ответы на этот и другие вопросы прозвучали на форуме «ПраРовар», посвященном развитию городского велодвижения в Беларуси.

На форуме, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», заместитель директора Центра экологических решений Дарья Чумакова представила результаты социологического исследования. Так, сегодня в Минске, по разным данным, насчитывается от 770 тысяч до 850 тысяч велосипедов для взрослых, что практически равно количеству легковых автомобилей. Двухколесные машины имеет почти половина взрослого населения столицы в возрасте от 16 до 64 лет (47 %).

Между тем, по результатам исследования, очевиден гендерный дисбаланс: чаще всего байки приобретают мужчины, представительницы прекрасного пола гораздо реже прибегают к услугам этого двухколесного транспорта.

— Около 8 % взрослых минчан (примерно 120 тысяч человек) в сезон ездят на велосипедах почти каждый день. Их можно считать активными велосипедистами, — отметила Дарья Чумакова.

Есть и удивительные люди, которые, имея велосипед, ни разу на нем не катались. Таковых насчитывается 6 %. Еще 4 % горожан не доставали свой велосипед из чулана в течение года. Если учесть пирамиду материальных ценностей белорусов, где одну из ключевых позиций занимает авто, вполне логично распределились голоса респондентов при ответе на вопрос: «Для чего вам в городе нужен велосипед?» Львиная доля опрошенных считает, что велик может стать хорошей альтернативой общественному транспорту или передвижению пешком, но никак не личному автомобилю.

Вместе с тем минчане весьма единодушны в том, что пользоваться велосипедом круглый год в столице проблематично. Основные причины, по которым даже некоторые матерые велосипедисты ставят двухколесных коней в стойло в зимний период, связаны с особенностями нашего климата. «Холодно, мокро, сыро, ветрено» — таков диапазон жалоб минчан. Довольно большая доля опрошенных (25 %), заботясь о своем байке, не выгуливает его зимой, ведь техника при неблагоприятных условиях эксплуатации быстро изнашивается и ржавеет. «Нет расчищенного пути до пункта назначения», — утверждают 9 % горожан. На раннее наступление темноты сослались 8 %. Довольно странный ответ: «У нас так не принято», — дали 5 % минчан. Наконец, 1 % горожан честно признались, что просто боятся заболеть.

Председатель правления ОО «Минское велосипедное общество» Павел Горбунов приводит в качестве примера для подражания финский город Оулу, где климат уж точно не мягче минского. Доля поездок на велосипеде там, по данным за 2016 год, превышала 20 %. И это в течение всего года, а не только в сезон. Правда, стоит отметить, что в 2013–м Оулу был признан лучшим городом для зимней велосипедной езды. Там полно велодорожек, и все они находятся под неусыпным присмотром городских служб.

— Сегодня, по данным УП «Минскградо», лишь 1 % от всех передвижений по столице совершается на велосипеде. В Берлине, например, этот показатель равняется 15 %. Ближайшая цель для Минска — довести долю передвижения на велосипеде до 2 % к 2020–му, — отметил Павел Горбунов. — При слаженной работе всех заинтересованных сторон, взаимодействии с городскими властями эта цифра вполне достижима. По нашим подсчетам, городу необходимо 500 километров велосипедных путей, увязанных в единую сеть. Причем 140 километров уже существуют.