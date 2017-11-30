Минчанка о Шри-Ланке: Островитяне всегда на позитиве и трепетно относятся к туристам 30.11.2017, 17:55

Жительница столицы рассказала о необычном путешествии на остров Шри-Ланка.

Минчанка Лера вместе с друзьями отправилась на Шри-Ланку по совету своей подруги, которая давно собиралась посетить остров, но в последний момент передумала, пишет citydog.by.

ПРЕДЫСТОРИЯ

– Перед путешествием мы пообщались со всеми нашими друзьями, знакомыми и незнакомыми, которые путешествовали по Азии. Пересмотрели все видеоблоги и передачи о Шри-Ланке. Перечитали все форумы и отзывы. Подписались на все Instagram-аккаунты местных (и не очень) жителей.

Но по приезде нам это все равно не помогло. Поэтому с островом мы знакомились, наступая на свои грабли, которые заботливо разложила нам фортуна.

ПЕРЕЛЕТ И ЖИЛЬЕ

В Азию рекомендуют летать не через туроператора, а своим ходом, выбрав такой путь, какой будет удобен туристу. Здесь не работает система «трансфер – отель – трансфер», как, например, в Турции, где ты весь отпуск находишься исключительно на территории отеля.

Фишка отдыха в том, что фешенебельные отели ни к чему в принципе: если хочешь увидеть остров, тогда стоит каждый день ночевать в разных местах, чтобы полностью изучить местность. Достаточно будет только койкоместа без излишеств, потому что все это время ты будешь устраивать себе экскурсии и лишь вечером приезжать в отель помыться и переночевать.

Но мы ленивые туристы, поэтому выбрали надежного туроператора и чартерный рейс из Минска с пересадкой в Киеве и прилетом в Коломбо. Это крупнейший город острова. Перелет Киев – Коломбо занял 8 часов.

Мы жили в обычном домике с прямым выходом к океану, у ланкийцев это интерпретировалось как «номер в отеле».

Город Амбалангода – место, где мы провели наш отпуск. Он не является туристической Меккой, здесь живут исключительно местные, что создает своеобразную атмосферу для туриста. Спустя несколько дней пребывания создается впечатление, будто ты давно тут живешь.

В сравнении с двумя курортами — Бентота и Хиккадува — в Амбалангоде жизнь более размеренная и спокойная, а на курортах жизнь действительно бьет ключом: там и дискотеки, и больше баров – в общем, все для тусовочной жизни.

МЕСТНЫЕ: МЕДЛИТЕЛЬНЫЕ, НАБОЖНЫЕ, ВЕРЯТ В АСТРОЛОГОВ

Ланкийцы – безмерно дружелюбный народ: несмотря на свою критическую финансовую бедность, им удается быть всегда на позитиве, улыбаться, встречать туристов с душой. Оно, в принципе, и понятно: все-таки они рассчитывают на заработок.

Не знаю про их отношение к другим туристам, но конкретно к нам они относились очень трепетно. Даже если мы не знакомы, даже если мы просто идем мимо, они постоянно приветствовали нас улыбкой, интересовались, как наши дела, предлагали свою помощь, если мы чего-то не знали. Это было ненавязчиво, просто по-человечески искренне.

Несмотря на то что местные – такой отзывчивый, открытый народ, есть один вопрос, на который никто никогда не даст ответ, потому что попросту его не знают: это погода. Если мы всегда можем выйти в интернет и посмотреть на специальных ресурсах, то здесь это не работает.

Так, в 2004 году у ланкийцев случилось цунами – самое смертоносное в современной истории, погибло порядка 300 000 человек! Для ланкийцев это больной вопрос, на который они так же, как и о погоде, не дают ответ. Местными были созданы памятные музеи, посвященные той трагедии, которые работают за счет пожертвований посетителей, вход в них бесплатный.

Экспозиции включают фотографии, рисунки и документы последствий цунами 2004 года. Так, например, хозяйка музея, который мы посещали, сама рассказывает о том страшном моменте, произошедшем 26 декабря 2004 года, ведь она была живым свидетелем тех событий.

Из-за своей душевной открытости и неимения напористости зарабатывать они не могут. Пользуются правилом «и так сойдет». Например, впечатляют обветшалые отели, бары и рестораны, которые давно требуют реновации, но здесь никто по этому поводу не переживает.

Опять же, это легко может быть связано с отсутствием денег, но и желания как-то их заработать, каких-то стремлений я лично не увидела. Здесь сразу видно отношение владельца к своему бизнесу: была и парочка мест, которые довели до ума спустя время, но видно, что занимались всем европейцы или другая предприимчивая нация, уж точно не ланкийцы.

К слову, ланкийцы очень медленные. При встрече с гидом нас тут же предупредили, что местные обладают «островным» менталитетом, что означало «будь что будет». Нам было сложно совладать с их медлительностью, с тем, насколько кардинально из-за этого менялись наши планы, но приходилось мириться, потому как ты на острове и деваться некуда, а значит, будь что будет. Это же касалось и обслуживания в заведениях: пока нам принесут воду, приходилось дожидаться минимум 20 минут! И здесь это в порядке вещей.

В заведениях за каждое блюдо или напиток дополнительно взималась плата в размере 10 процентов. У ланкийцев это называется «сервисный сбор за обслуживание», что-то вроде чаевых, от которых ни один официант, в принципе, тоже не отказывался. Но обслуживание там мало того что медленное, так оно, по сути, никакое! В нашей стране такого нет, поэтому для нас это было дико.

Свой последний вечер мы хотели отпраздновать прощальным ужином, но нам этого сделать не удалось, поскольку ни один магазин с алкоголем, ни одно заведение в этот день не работали. Как выяснилось позже, ланкийцы отмечали свой любимый праздник – День полной луны. В этот день буддисты идут на службу, «распространяя» свою религию, как, по легенде, просил сам Будда. Поэтому стоит заранее посмотреть в интернете календарь таких дней, чтобы не попасть впросак.

А еще, кроме буддизма, местные верят астрологам. Для них очень важно, как совпадут звезды в тот или иной день: если астролог говорит, что именно сегодня – лучший день для свадьбы, то ланкийцы тут же отправляются ее справлять, даже если именно сейчас не работают ЗАГСы, рестораны и wine shop, ведь звезды говорят об обратном.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: ХРАМЫ, САФАРИ, ЧЕРЕПАХИ

Шри-Ланка – это одна большая достопримечательность, в первую очередь для буддистов. Здесь масса храмов и иных священных мест, предназначенных для паломников.

Мы очень хотели на экскурсию на джип-сафари. Перед поездкой я начиталась различных историй и хвалебных отзывов о парках от туристов, которые делились своими впечатлениями.

Сразу скажу, что этот вид экскурсии довольно сложный. Чтобы увидеть воочию животных и вдоволь покататься на джипах, нам необходимо было попасть в центр острова, который достаточно далеко. Пришлось вставать в 3 утра, затем из отеля нас забирал водитель, а уже в 6 мы были на месте.

Национальный сафари-парк Удавалаве расположен на высокогорье, там абсолютно другой климат, другая влажность, еще больше зелени, чем на побережье. Это нетронутая среда, по которой необходимо передвигаться исключительно на этом транспорте, а каждый водитель давно изучил прерии и знает, где именно остановиться, где обитает то или иное животное.

Животные здесь давно привыкли к людям, поэтому могут спокойно пройти мимо тебя и не обратить никакого внимания, а человек, наоборот, будет безмерно впечатлен.

И знаете, что впечатлило нас больше всего? Туристки из Китая, которые напрочь забыли, на какую экскурсию они отправились. Если мы с друзьями продумали все до мелочей и надели самые старые кеды, одежду, чтобы не волноваться, что испачкаем, то китаянки были во всеоружии: яркий макияж, вечерние наряды и бесконечные селфи. Не представляю, как они ездили на джипах в этом всем!

Кроме сафари, нам удалось побывать на водопаде, высота которого достигает 1141 метра. Это в прямом смысле слова головокружительное зрелище! Надо сказать, что на Шри-Ланке действует очень важная государственная программа – проект по спасению морских черепах. Здесь к ним относятся даже трепетнее, чем к животным в национальных парках. На пляжах, в местах, где их обитает максимальное количество, территория настолько чистая, безопасная, что черепахи могут вполне спокойно откладывать яйца.

НЕМНОГО ПРО ТРАНСПОРТ

На Шри-Ланке левосторонние движение, дороги отличные, новые, гладкие, но при этом разнообразие видов транспорта весьма скудное. Мало велосипедов, больше для стариков и неспешных людей. Мопеды и скутеры есть практически у каждого, здесь ездят быстро и много сигналят.

Несмотря на то что нас отговаривали от затеи гонять на скутерах, мы от нее не отказались. На сутки в аренду он стоил 7 евро.

К туристам относятся лояльно, особо не мешают и подстраиваются. Тук-туков (мототакси) практически столько же, сколько и мопедов, порой неоправданно много, но все они очень нарядные, а водители в них очень услужливые.

ЕДА

Наши ожидания не оправдались: кухня неострая, своеобразная, ланкийцы просто обожают практически все жарить на масле и во фритюре, причем чувствовалось, что они его давно не меняли, и блюда имели специфический привкус.

Меню во всех заведениях острова будто списаны под копирку, никакого разнообразия даже за приличные деньги. За 10 дней отдыха в нашем, по мнению местных, VIP-ресторане, в котором мы питались каждый день, только единожды поменяли масло во фритюре.

Здесь мы платили 20 долларов за плотный обед или ужин, в состав которых обязательно входили морепродукты. В магазинах все стоит столько же, сколько и у нас. Дороже только молочные продукты. Мяса, колбас и прочего здесь практически нет, а если и есть, то в замороженном виде. На острове не принято питаться мясом, если в изобилии есть морепродукты. А вот фрукты дешевые!