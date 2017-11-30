Принц Уильям о женитьбе брата: Оставит в покое мой холодильник 1 30.11.2017, 18:17

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Принцы Гарри и Уильям

Фото: EPA

Герцог Кембриджский в шутку понадеялся, что принц Гарри прекратит таскать у него еду, что он делал последние несколько лет.

Британский принц Уильям, говоря о предстоящей свадьбе своего брата Гарри и американской актрисы Меган Маркл, в шутку понадеялся, что после женитьбы брат "оставит в покое" его холодильник. Об этом герцог Кембриджский сказал в комментарии СМИ во время визита в Финляндию, пишет liga.net.

"Я надеюсь, это (женитьба Гарри - ред.) означает, что он оставит в покое мой холодильник, прекратит таскать всю мою еду, что он делал последние несколько лет", - заявил Уильям.

Принц отметил, что его семья очень рада за Гарри и Маркл и желает им счастья в этот волнительный период.

"Я желаю им огромного счастья и успехов в планировании свадьбы. Надеюсь, все будет хорошо", - подчеркнул Уильям.

27 ноября 2017 года британская королевская семья официально объявила о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Свадьба состоится в мае 2018-го.