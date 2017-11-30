«Тунеядский» декрет злит людей 11 30.11.2017, 18:39

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Архивное фото dw.de

Как живут герои весенних «тунеядских протестов».

21 ноября глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова сообщила, что новая концепция декрета о тунеядцах почти готова. Она коснется более полумиллиона человек, в том числе около 100 тысяч белорусов, работающих за рубежом. Сообщается, что новый текст документа вскоре будет утвержден Александром Лукашенко.

«Радыё Свабода» поговорило с героями «тунеядских протестов» минувшей весны об их жизни и новой версии скандального декрета.

Александр Семенов. Первый «тунеядец», который, получив «письмо счастья», подал в суд на государство

Судебный процесс «Семенов против государства» начался в Гомеле в феврале. Поддержать мужчину пришли около 50 человек, все желающие даже не смогли попасть в здание. В результате уже на втором заседании стало известно, что местные власти предложили Александру работу. Как рассказал сам Александр, он работает там до сих пор, но постоянно ищет место с большим заработком.

«Я трудоустроен. Пока работаю. В охране, на стройке. Доволен ли зарплатой? Конечно, хотелось бы больше зарабатывать. Сколько там охранник может заработать? Где-то 260 рублей получается. Пока этим обхожусь. Ищу новую работу. Раньше я в России много работал, но сейчас там кризис, обманы. Ищу что-то, подработки. Возможно, совсем в другом месте получится. Может в Польше, либо еще дальше».

О «тунеядском» декрет я что думал, то и думаю. Глупость это. Не знаю, кто это все придумал, но он только злит людей. Говорят, что будут изменения в тексте документа. Но никто же их еще не видел. Слухи есть, что безработные будут полностью оплачивать коммуналку, медицинские услуги. Но пока точно неизвестно ничего. Одни разговоры. Но опять же, а если работы нет? В городе еще что-то можно найти, а на районе? Ставят людей в сложную ситуацию. Зачем это делать, я не понимаю».

Максим Филипович. Блогер из Гомеля, который активно освещал в YouTube «тунеядские» протесты и отсидел 30 суток

В мае 2017-го милиционеры составили рапорт, в котором обвинили Филиповича в «фактической подмене собой государственных СМИ». На тот момент в ютуб-канале блогера было около 24 тысяч подписчиков и 5 миллионов просмотров. Филиповича начали судить, однако процесс не закончился из-за вмешательства идеолога облисполкома.

«Я как занимался блогерством, так и занимаюсь. Считаю, что надо по максимуму освещать. Не только ждать этого от журналистов, но и самим заниматься. Тогда все вылезет наружу, заставит народ всколыхнуться.

Когда меня судили за незаконное изготовление журналистской продукции, то на заседание пришел человек из облисполкома и сказал, что Филипович на ютубе никак не может быть СМИ. Суд остановили тогда, я выиграл.

После уже особо серьезных проблем не было. ГАИ ко мне приезжала только. Домой приехали втроем. Сказали, что я на одном из своих роликов в 2015 году нарушил правила дорожного движения. Стоял на проезжей части, а имел право по ней только идти. Поэтому если следующий раз надумаю такое снимать, нужно будет поднимать и опускать ноги. Но штрафа не дали. Хотели взять объяснения, я отказался. Они и уехали.

Я продолжаю делать видео. Судят кого-то, нарушения в торговых сетях, еще что-то. Я не выбираю. Пишут мне что-то, сообщают, я еду. Абсолютно все надо стараться освещать. Что-то в архив откладываю. Мне не важно зарабатывать на канале, там зарплата копеечная. Важно фиксировать. Потому что я убежден, что все люди, которые сегодня допускают нарушения, когда-то за это будут отвечать.

Если после публикации нового текста декрета № 3 снова начнутся протесты, я тоже буду их освещать. Только нужно подумать, как. Тогда весной они же меня караулили возле дома, облавы устраивали под подъездом. За домом "УАЗик" стоял сразу. Так и говорили: либо на весь день в отдел, либо дома сиди. А так отношение к этому документу у меня не изменилось. И не важно, какие там будут изменения. Он сам по себе антиконституционный».

Наталья Шеремет. Ища работу, разослала 705 резюме

Свое «письмо счастья» Наталья получила одной из первых зимой 2017 года. Женщина категорически не соглашалась с тем, что является «тунеядкой»; она имеет высшее математическое образование и большой стаж работы. На момент получения сообщения из налоговой инспекции она уже три года искала работу. На свои 705 писем Наталья получила 217 отказов и 23 предложения прийти на собеседование. Ни одно из них не завершилось заключением трудового договора.

«У меня много что изменилось. Я работаю. Нашла работу по знакомству, в БГУ. Друзья отца помогли. Работаю на кафедре. Я довольна тем, что имею. И условиями труда, и зарплатой. Конечно, я зарабатываю меньше, чем среднюю зарплату по Минску. Они же хотят, чтобы было «по 500», но пока по 500 долларов нет. У меня половина от этого примерно, около 500 рублей.

Чего-то другого я не ищу. Мне до пенсии совсем мало осталось, поэтому я сижу и не гужу. О «тунеядском» декрете я мнения не изменила. Считаю, что его не переписывать надо, а отменять. Во всем мире налоги на богатство, а у нас на бедность. Я думаю, что, чтобы эффективно с тунеядцами бороться, нужно делать это на местах, а не так - одним общим документом для всех».

Людмила Купраш. Получив «письмо счастья», записала видеообращение к Лукашенко и отправила его на телевидение

Купраш категорически отказалась платить деньги за «тунеядство». Местные власти предупредили ее, что это может закончиться арестом, однако женщина не заплатила и после этого. Видеообращение к Лукашенко набрало в интернете 135 тысяч просмотров.

«Ничего не изменилось у меня. Сижу без работы по-прежнему. Тогда я налог так и не заплатила, после отменили его. А что сейчас новый будут принимать, то пусть они подавятся: мне скоро 58 лет и пенсионный возраст. Зимой вот уже этой, в январе.

Но мне сказали, что пенсии не будет. Ну хорошо, что хоть налог на тунеядство платить не буду. Пока же я и без работы, и без денег. Вот что муж в Минске зарабатывает.

Что я могу думать о том декрете... Пусть сначала рабочие места дадут! В деревне людям работать негде. Доярки выходят из декретного отпуска, дети маленькие, а работы нет. Нет работы, в колхозах не знают, куда их впихнуть. И зарплата 200 рублей. 100 рублей коммуналка и 200 рублей зарплаты.

После моего видеообращения к Лукашенко приезжал председатель сельсовета. Говорил: «Людмила Николаевна, давайте вас устроим». Я спрашиваю, куда? На ферму? А как я буду работать, как корову доить? Еще на почту предложили заведующей, но я в компьютере не понимаю ничего. Как я буду работать? Там же ответственность, а в тюрьму я не хочу. Больше ничего не предлагали. А теперь и дояркой не предложат, так как мест нет. После снова приезжали. Землю предлагали оформить как участок возле дома. А у меня денег нет, на что оформить? Больше не ездят».

Светлана Ботвич. Активная участница протестов в Витебске, после которых журналисты стали называть ее «витебской Жанной д'Арк»

Ботвич не была связана с оппозиционными организациями и к зиме 2017 года не принимала участия в акциях протеста. Она не получала «письмо счастья», имеет работу и к акции протеста против декрета № 3 присоединилась, поскольку посчитала его несправедливым.

«У меня хорошо все более-менее хорошо. Никто не уволил, продолжаю работать в детском саду. Тогда после митинга пришла в понедельник на работу и работаю. Голос только испортился немного: мегафона не было, а кричала сильно.

Меня после того митинга узнавать в городе начали, в автобусе подходили. Спасибо людям за это. Знаете, было очень приятно видеть, что у людей в глазах надежда появилась. Смотрели на меня, просили помочь.

Я продолжаю следить за тем, что с этим декретом происходит. Читаю новости. И я не уверена, что там что-то кардинально изменят. Была надежда, что его полностью отменят, но сейчас мы видим, что властям надо как-то красиво выйти из ситуации. Они не могут полностью отказаться от декрета после того, что происходило.

Будут ли новые протесты? На людей начали сильно давить психологически на местах. Угрожают. Человек будет держаться своей работы до последнего, чтобы заработать на хлеб. Боятся люди. Денег нет, зарплаты не растут. Растут только у тех, кто контролирует, у начальства. Я вот получаю 230 рублей в месяц. А начальники по 800, по 1000. Начальник будет давить на своих подчиненных, стараться сохранить свое место. Он не пойдет на мои 230. Боятся люди. Все в кредиты погрузились за эти годы диктатуры, за что их отдавать без работы?

Но я вам скажу, что не надо отчаиваться. Жизнь одна, ее надо прожить так, чтобы не стыдно было».