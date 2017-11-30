закрыть
30 ноября 2017, четверг, 20:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Лукашенко повел ОДКБ «не туда»

29
  • 30.11.2017, 18:29
  • 14,173
Фото: ТАСС

Диктатор оконфузился в присутствии делегации иностранных гостей.

Момент заснял на видео спецкор российской «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который в Твиттере сообщает кулуарные подробности саммита, в котором принимают участие Лукашенко и главы России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, пишет gazetaby.com.

На видео Александр Лукашенко сначала повел гостей в одну сторону зала, а затем, резко изменив направление, пригласил делегацию последовать за ним.

Отметим, что в четверг во Дворце Независимости в Минске началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Интервью

Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора