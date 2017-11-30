Агротрэш: Дед Мороз и Снегурочка проедут по перекрытому проспекту на тракторе 17 30.11.2017, 18:44

2,290

Главный Дед Мороз и Снегурочка поедут в сопровождении еще восеми таракторов.

На традиционном минском шествии Дедов Морозов и Снегурочек главные герои праздника проедут не как обычно в карете, а на тракторе. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

— Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Минске 23 декабря, начало в 17.00. Участие в нем примут порядка 1000 персонажей. Помимо главных действующих лиц новогодних праздников, ждем и других сказочных героев, — рассказала первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Виталина Рудикова.

Они пройдут от площади Независимости, по проспекту Независимости и улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта. Главный Дед Мороз и Снегурочка поедут не в карете, а на тракторе. Их будет сопровождать еще восемь таких машин.

На конечной точке маршрута устроят танцевальный флешмоб, поучаствовать в котором смогут и зрители. Потом будет пневмофейерверк.