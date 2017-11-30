У диктатора забрали главную резиденцию 30.11.2017, 18:55

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Суд окончательно вернул Межигорье государству.

Как сообщил в своем Facebook министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в деле «Межигорья», передав бывшую правительственную резиденцию в собственность государства.

По словам Семерака, чье ведомство и инициировало судебное разбирательство, следующим шагом станет инвентаризация имущества и определение органа, который будет им управлять.

Министр пообещал, что в дальнейшем резиденция и окружающая территория станут природным заповедником, образовательным и научным центром, где будет обеспечен уход за редкими животными и растениями.

Решению Высшего хозяйственного суда предшествовало постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, который признал недействительными договоры 2007 года, по которому «Межигорье» передавалось из госсобственности Виктору Януковичу, который на тот момент был главой правительства страны.

«Межигорье» являлось государственной правительственной резиденцией с 1935 по 2007 год, когда она была передана в частную собственность. «Украинская правда» писала, что формальным владельцем «Межигорья» является компания «Танталит», которая, по данным издания, связана с семьей Януковича.

«Межигорье» было захвачено участниками Евромайдана 22 февраля, когда Янукович уже покинул Киев. Активисты обнаружили внутри загородного дома лифт, вольер с фазанами, американские автомобили 1960-х годов выпуска.

Самой известной находкой стал так называемый «золотой батон», сфотографированный пресс-секретарем партии «Свобода» Александром Аронцом. Потом, однако, эта находка исчезла. Уголовное дело по факту пропажи различных ценностей из «Межигорья» было закрыто в мае 2016 года. Представитель пресс-службы полиции Киевской области объяснил это отсутствием заявления со стороны пострадавшего, а также сомнительности самого факта существования «золотого батона».