Как минский художник продал картину за биткоины 30.11.2017, 19:01

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За пять месяцев сумма увеличилась в три раза.

«Биткоины предложил я, а не мне», - Тарас Пащенко продал картину в июле за 0,127 биткойна. Тогда это было равно 300 долларам. В конце ноября сумма возросла до 1360 долларов из-за повышения стоимости самой популярной в мире криптовалюты, пишет «Радыё Свабода».

«Выбрал биткоины, так как это быстро и удобно. И я полагал, что сумма будет расти», - говорит художник. - А покупатель сказал, что покупать искусство за криптовалюту - неожиданно приятно».

В конце ноября курс биткойна превысил 10 тысяч долларов. При этом за месяц сам биткоин подорожал почти вдвое, а за год - более чем в 11 раз.

Тарасу Пащенко 35 лет. Он занимается дизайном, трехмерной графикой и программированием. Говорит, что закончил философский факультет БГУ, а нынешние профессии освоил сам.

«Я прочитал несколько книг о блокчейне. Это технология, на которой базируется биткойн, - говорит Тарас. - Понял, как это работает, и меня это сильно поразило».

Он говорит, что доверяет биткоинам, так как понимает, как работает алгоритм. А это дает уверенность, что его деньги не исчезнут.

«При этом я не могу быть уверен, что курс будет расти. И никто не может, - добавляет он. - Поэтому однозначно сказать, что «доверяю биткоину», тоже не могу».

Психологически непросто переводить привычные деньги в криптовалюту. «Но переводить биткоины назад в привычную валюту желания нет - такой парадокс», - говорит художник.

По словам Тараса, чтобы пользоваться биткоинами, можно завести кошелек в телефоне и / или создать аккаунт на каком-либо из множества сайтов.

«Если вы программист, можно сгенерировать ключ от кошелька «вручную», записать его на бумажке и хранить ее там, где вы хранили бы наличные деньги», - говорит он.

Конечно, можно выучить ключ наизусть. Тарас предупреждает, что это сложно, но красиво: «Ключ представляет собой длинную последовательность цифр и букв. Но знать его наизусть - красивая ситуация. Особенно если на вашем кошельке все ваши деньги».

Почему люди массово не скупают биткоины?

Сейчас биткойн показывает чрезвычайные результаты роста, но не видно, чтобы все массово ринулись его покупать. Почему? Тарас говорит, что не может этого знать.

«Может, потому, что не все до конца понимают, как это работает? Возможно, нужно быть программистом, чтобы понять это лучше. А может, дело в том, что своей динамикой криптовалюты напоминают людям финансовые пирамиды, на которых многие обожглись в свое время?»

Тарас Пащенко считает, что люди привыкли видеть определенный гарант сохранности своих денежных вложений - это или государство, банки, или конкретные люди. А с криптовалютами ситуация другая - гаранта нет.

«Гарантом в этом случае является алгоритм, но это слишком абстрактная вещь, - говорит Пащенко. - Должен произойти переворот в сознании, чтобы мы стали этому доверять».

Искусственно форсировать такое доверие вряд ли получится, но с течением времени оно может прийти, считает художник. И тогда криптовалюты могут стать основным средством расчетов.

«Это сильно изменит все общество, - говорит Тарас Пащенко.

- Мы перестанем быть так сильно зависимыми от финансовых организаций и государств. Сложно даже представить сейчас, какие изменения могут произойти в результате этого процесса».

Белорусское законодательство пока никак не регулирует криптовалюты.

Тарас не знает, первый он художник в Беларуси, который продал картину за биткоины. Но сам этот случай дал идею для следующей картины и художественной акции.

«После продажи работы за биткоины я нарисовал картину, которая состояла из множества единиц, - говорит Тарас. - Я опубликовал ее в соцсетях с комментарием о том, что из нее можно добыть 100 долларов. Это была картина-загадка».

Разгадать ее смог один человек. Примерно через сутки он перевел двоичный код из картины в ключ биткоинового кошелька и смог забрать деньги, которые в нем были.

«Тогда это было 100 долларов, - говорит Тарас Пащенко. - Сегодня это 436 долларов».