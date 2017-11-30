NYT: Трамп нашел замену Тиллерсону 1 30.11.2017, 19:08

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Рекс Тиллерсон

Фото: AP

Госсекретарь США может уйти в отставку в ближайшие несколько недель.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может в ближайшее время уйти в отставку, а его место займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что на данный момент неясно, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение об этой отставке. По данным СМИ, в случае кадровых перестановок пост директора ЦРУ получит сенатор из Арканзаса Том Коттон. Он дал понять, что согласится на это назначение.

Американские СМИ также пишут о разногласиях между госсекретарем и президентом - в частности, по поводу урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Северной Кореи, а также ядерного соглашения с Ираном. Кроме того, в октябре сообщалось о том, что Тиллерсон якобы при свидетелях назвал Трампа кретином.