Огонь и молнии: Как фанаты закрывали футбольный сезон в Беларуси 30.11.2017, 19:31

Белорусские любители футбола оторвались перед долгой зимой.

У болельщиков БАТЭ было аж два повода пошуметь в концовке чемпионата. В 29-м туре они закрыли сезон на «Борисов-Арене». Это было ярко, отмечает «Трибуна».

Неделю спустя в Городее было еще эмоциональнее, ведь там случился чемпионский матч. После решающего гола Виталия Родионова началось настоящее безумие.

Весь сезон фан-сектор минского «Динамо» был пуст из-за бойкота, поэтому привычного антуража на играх «бело-голубых» не было. В конце чемпионата некоторые фанаты все же организовали небольшие акции: подымили на последнем домашнем матче и шумно встретили команду после почти чемпионского выезда в Витебск.

В Жодино ультрас «Торпедо-БелАЗ» устроили мощное пиро-шоу в стиле поклонников украинского «Вереса»

На солигорском «Строителе» сезон закончился без радости, но с огоньком.

Болельщики брестского «Динамо» последний домашний матч чемпионата отметили устрашающим перфомансом. Соперники, судя по результатам, действительно испугались.

Ну и вообще в Бресте болеть умеют.

В Гродно фанаты «Немана» шумно закрыли сезон и отправили на футбольную пенсию легенду Дмитрия Коваленка.

Вот, кстати, прощальное интервью гродненской «десятки».

Скромный фан-сектор «Минска» на концовку чемпионата подготовил небольшой перфоманс.

Ультрас «Витебска» провели акцию на тренировке команды перед матчем с «Динамо».

В последнем туре первой лиги болельщики тоже устроили несколько крутых представлений. Оригинальный баннер поклонников минского «Торпедо».

Симпсоны на фан-секторе «Барановичей».

Ультрас «Смолевичей» поздравили команду с выходом в высшую лигу.