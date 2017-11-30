Минчанин обокрал офис работодателя за «несправедливое увольнение» 2 30.11.2017, 19:35

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Житель столицы выбил ногой дверь и похитил мобильные телефоны.

Представители одной из столичных фирм, которая занимается продажей мобильных телефонов, обратились в Первомайское РУВД Минска. По их словам, неизвестное лицо проникло в офис по улице Шафарнянской, выбило дверь и украло пять мобильных телефонов, сообщает пресс-служба УВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что преступление совершил 26-летний безработный минчанин. Вечером 27 октября он тайно попал в офис, выбил ногой дверь одного из кабинетов и украл мобильники, принадлежащие компании.

Позже выяснилось, что раньше молодой человек работал в этой фирме, но был уволен. Свой поступок он объяснил тем, что был уволен несправедливо. Кражей мобильников он решил компенсировать свое «несправедливое увольнение».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи. Кстати, оказалось, что незадолго до этого происшествия минчанин украл в этом самом офисе деньги. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.