Российская дорога в прошлое 1 Виталий Портников, «Крым. Реалии»

30.11.2017, 19:40

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Виталий Портников

Все, что происходит с Россией сегодня, уже было в ее истории.

Не так просто сегодня понять, когда именно Россия начала свое ритуальное путешествие в прошлое: когда меняли музыку гимна на советскую, принимали законы о репрессиях против сексуальных меньшинств или все же когда аннексировали Крым. То, что это именно возвращение в прошлое, то есть в никуда, даже не нужно доказывать – потому что все, что происходит с Россией сегодня, уже было в ее истории.

И гимн, имперско-советский, которым заменяли казавшуюся несовременной музыку, уже был – только при Сталине отказывались от «Интернационала», а при Путине – от «Патриотической песни» Глинки. И законы против сексуальных меньшинств, принимавшиеся примерно через десятилетие после перемен, были и в советской России, и в путинской. И война с Грузией была – войска большевистской России оккупировали эту страну. И нападение на Донбасс было – большевики устроили на оккупированной территории свою «ДНР», Донецко-Криворожскую республику. И репрессии против крымских татар, как известно, были. И аннексия территорий была – СССР фактически аннексировал страны Балтии, и многие страны цивилизованного мира этого акта оккупации так и не признали вплоть до 1991 года. И вот теперь – подозрения в ритуальном убийстве царской семьи, инициируемые крымскими представителями из РПЦ. Это тоже было, было прямо здесь, в Киеве, когда ни в чем не повинного еврея Бейлиса пытались обвинить в ритуальном убийстве подростка-христианина.

В истории российского имперского правосудия немало позорных страниц, но вот эта – особенная. Честь суда тогда спасли простые украинцы-присяжные, оправдавшие невиновного. Представить себе, что тема ритуального убийства возвратится в Россию спустя сто лет после этого позора, даже тогда, когда оправдали Бейлиса, было уже совершенно невозможно. Представить, что инициатива мракобесия будет исходить из церкви, которая всячески уклонялась от участия в деле Бейлиса, не хотела мараться в «ритуальном убийстве», тоже было очень трудно. И все же это происходит на наших глазах, будто мы прокатились на машине времени.

За это столетие многое изменилось. Но самое главное – эта удивительная российская способность в любой момент повернуть назад, застрять в прошлом и даже не пытаться из него выбраться, а продвигаться по обратной дороге все дальше и дальше – осталась неизменной. Иногда даже и не поймешь наверняка: это назад или все-таки вниз?

Виталий Портников, «Крым. Реалии»