Анна Бахтина: «Дело патриотов» еще окончательно не закрыто 30.11.2017, 19:46

Анна Бахтина

Фото: «Наша Ніва»

Сколько времени потребуется прокуратуре на принятие решения, сегодня сказать невозможно.

То, что Следственный комитет приостановил уголовное преследование всех фигурантов «дела патриотов» и передал его в прокуратуру, не означает, что дело уже закрыто. Об этом «Еврорадио» заявила бывший адвокат бывшего руководителя «Белого легиона» Мирослава Лозовского Анна Бахтина.

«Прокуратура изучит материалы дела и даст указание о том, что с делом, по мнению прокуратуры, нужно делать и какое решение по нему принять. Принятие решения сводится к двум аспектам: либо выставление обвинения с направлением дела в суд, либо прекращение дела за отсутствием состава преступления. Думаю, будет «за отсутствием состава преступления», - говорит Анна Бахтина.

Тем не менее, до тех пор, пока прокуратура не примет окончательного решения по делу, все фигуранты этого дела по-прежнему находятся под подпиской о невыезде и о неразглашении материалов следствия. Сколько времени потребуется прокуратуре на принятие решения, сегодня сказать невозможно, говорит юрист.

Кстати, несмотря на то, что Анну Бахтину лишили адвокатской лицензии, она по-прежнему остается под подпиской о неразглашении материалов следствия по «делу патриотов». Действует такая подписка, говорит юрист, два года.

Напомним, 30 ноября председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что еще 27 ноября СК принял решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела «Белого легиона» и направлении дела в прокуратуру.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.