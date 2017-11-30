Франция нашла следы радиоактивного цезия в грибах из Беларуси 4 30.11.2017, 19:50

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Партию грибов весом 3,5 тонны уничтожили.

Во Франции была задержана партии грибов из Беларуси со следами радиоактивного цезия-137.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на институт ядерной безопасности IRSN.

Опасности для здоровья людей грибы не представляли, но их было решено уничтожить.

Вес партии был 3,5 тонны. Грибы, скорее всего, оказались заражены из-за близости к Чернобыльской АЭС.

В начале октября 2017 года европейские мониторинговые станции зафиксировали превышение содержания в воздухе рутения-106. Опасности для людей и окружающей среды это явление не представляло. Вероятным местом, где произошла утечка, назвали юг Урала или территорию Казахстана.

20 ноября Росгидромет заявил, что в конце сентября в воздухе Челябинской области было зафиксировано 986-кратное превышение концентрации рутения-106.

Корпорация «Росатом» заявила, что на ее предприятиях на Урале выбросов радиоактивных веществ зафиксировано не было. Производственное объединение «Маяк» в Челябинской области, где в 1957 году произошла крупная авария, заявило о непричастности к выбросу рутения-106.