Фотофакт: Под Лидой появился живой лабиринт из туй 30.11.2017, 20:01

Первый в стране лабиринт из туй создан в Лидском лесхозе — в старинном парке «Горни».

Его посетителям придется преодолеть 400-метровую извилистую дистанцию. Найти верный путь непросто: в лабиринте немало тупиковых проходов. Сейчас, впрочем, заблудиться здесь сложно: туи пока невысокие. Хотя младшие школьники, а экскурсии из школ здесь бывают постоянно, ищут выход из лабиринта с удовольствием, рассказывает БелТА.

«Уже через несколько лет туи будут полностью скрывать из виду, например, ребенка, а лет через 5−7 интересно здесь будет поплутать и взрослому», — рассказали в Лидском лесхозе.

Лабиринт, проект которого разрабатывали специалисты Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН, создавали специалисты трех лесничеств: на протяжении нескольких дней они строго по схеме высаживали на площади 25×37 м почти 1,5 тысячи туй. Каждая линия — два ряда деревьев в шахматном порядке.

Туя, отмечают в лесхозе, выбрана не случайно. Она легко поддается формированию, правда, подстригать при этом ее необходимо до 8 раз за год. Кроме того, в отличие от лиственных пород туя круглый год выглядит презентабельно. Через пару лет здесь появится настоящая зеленая стена, причем туи будут создавать особенный микроклимат.

Живой лабиринт — один из этапов развития памятника природы местного значения «Парк «Горни». Заложен он был в 1881 году: сейчас здесь растет свыше 2,7 тыс. деревьев, около 30% из которых экзотических видов. У каждого из деревьев есть собственный инвентарный номер, информация о них занесена в специальную базу, а у наиболее старых и интересных экземпляров есть своя историческая справка. Недавно в парке «Горни» начал работу региональный лесной экологический образовательный центр. Он создан ОО «Белорусское ботаническое общество» в партнерстве с Лидским лесхозом и Институтом экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН по масштабному проекту ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике».

Центр включает в себя музей лесного хозяйства Гродненской области, экологический класс для школьников, домик «В гостях у пчел» на территории пасеки. Разработано несколько пеших и велосипедных экомаршрутов.

Помимо зеленого лабиринта, здесь появилась свадебная аллея с беседкой и необычными скульптурами жениха и невесты, регулярно создаются новые малые архитектурные формы. Как отметили в Лидском лесхозе, развивать планируют и другие парки в окрестностях Лиды. В частности, неподалеку от деревни Тарнова создан мини-дендропарк, в котором свыше 60 видов кустарников и деревьев.