ОПЕК продлила ограничения на добычу нефти 2 30.11.2017, 20:09

Страны ОПЕК договорились продлить соглашение о заморозке добычи нефти на девять месяцев.

Страны ОПЕК договорились продлить соглашение о заморозке добычи нефти на девять месяцев – до конца 2018 года.

Об этом сообщает Reuters.

Участники переговоров согласились на том, что рынок движется в правильном направлении, однако не до конца сбалансирован.

Источники Bloomberg сообщили, что российская сторона намерена обсуждать то, как страны откажутся от ограничений по нефтедобычи.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих ранее заявил, что предварительные результаты сделки рассмотрят в июне 2018 года.

Участники ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи в ноябре 2016 года впервые с 2008 года. Согласно условиям сделки, члены организации снизят нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Аналогичное соглашение позднее подписали не входящие в организацию страны. Россия, по соглашению, обязалась сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.