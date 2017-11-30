Миф о единстве Дмитрий Дрозд, istpravda.ru

30.11.2017, 20:22

Почему белорусы и украинцы не желают быть с Москвой.

В связи с событиями в Украине в определенных кругах сегодня стало модно говорить о некоем славянском единстве. Эти же "круги" упоминают о желании украинцев и белорусов быть с Москвой. На деле же, чаще всего, это желание присутствует у пенсионеров, тоскующих по СССР. Молодежь же, в своем большинстве, стремится на Запад.

Фото: istpravda.ru

То, что всегда вспоминается как некое общее славянское государство – Киевская Русь – явление очень непродолжительное во времени. Единство его держалось на мече, а не на популярном теперь «славянском единстве». Совершенно естественно его история закончилась междоусобицей и распадом в XI-XII веках.

В IX веке центром объединения славян стал Киев. Однако империя Рюриковичей не была централизованным государством. Выделялись три центра, вокруг которых группировались мелкие княжества: Киев, Новгород и Полоцк.

Князь Владимир, воцарившийся в Новгороде, захватил Полоцк (взяв себе в жены дочь полоцкого князя Рогволода - Рагнеду) и Киев, ненадолго объединив страну. Но уже в XI веке Полоцкие князья фактически не считались с Киевом, сражаясь с ним за власть в Новгороде. В 1065 году полоцкие дружины осадили Псков, а в 1066 штурмом взяли Новгород. В ответ на это братья Ярославичи (сыновья Ярослава мудрого – сына Владимира и Полоцкой княжны Рогнеды) пошли войной на Полоцкую землю, где в 1067 году на берегах реки Немиги произошла упоминаемая в «Слове о полку Игореве» битва.

В связи с этой битвой впервые упоминается город Минск. Полоцкий князь Всеслав вероломно (князья нарушили клятву, данную на кресте) был взят в плен. Но в 1068 году восставшие жители Киева провозгласили его своим князем. Это княжение продлилось 7 месяцев, после чего вновь началась борьба Киева и Полоцка.

Киевский князь Изяслав послал войска на Полоцк, а полоцкий князь пошел войной на Новгород, захватить который ему не удалось. В 1071 году две армии встретились и подписали перемирие. В 1077 году война началась опять, в результате которой Всеслав захватил Смоленск. В 1084 году Владимир Мономах разрушил Минск. На известном съезде в 1097 г. в Любече, где было закреплено раздробление Руси, полоцкие князья не присуствовали, что свидетельствует о их независимости от Киева. Княжество Туровское долго боролось за независимость с Киевским, и лишь в 1158 году обрело независимость. Смоленское княжество (владения кривичей) отделилось в конце 20-х годов 12 века.

Заметьте, все эти события развивались до возникновения Москвы, которая четыре столетия спустя, по непонятным причинам, стала претендовать на собирательницу славянских земель.

В первой половине ХІІІ века начинает формироваться одно из крупнейших в Европе государств, история которого так старательно замалчивается или искажается в Москве.

Речь идет о Великом Княжестве Литовском, Русском и Жемойтском. Летописная Литва находилась на территории современных восточно-литовских и северо-западных белорусских землях (в русских исследованиях и учебниках принято говорить, что литовцы покорили белорусские и украинские земли, что не соответствует реальности). Со временем это государство распространилось от Балтики до Черного моря и в отличие от Руси Московской избежало татарского ига. Первой столицей ВКЛ был белорусский город Новогрудок, с 1323 город - Вильно (теперешний Вильнюс).

Конец ХІІІ-конец ХІV века – реализация «общерусской программы»: объединение русских земель под властью ВКЛ. Постепенно в княжество вошли: Полоцкое, Минское, Витебское, Волынь, Брянщина, Смоленщина, в 1362 году после победы князя Ольгерда над татарами к ВКЛ отходит Киевщина и Подолье. В конце 60-х ХІV века Чернигово-Северские земли.

В 1385 году князь ВКЛ Ягайло стал королем польским, объединив под своей властью Королевство польское и ВКЛ (чем не славянское государство?). В это же самое время Московская Русь находилась под татарами. Князь ВКЛ Витовт в 90-х годах возобновил программу объединения славянских земель и начал давление на восток, намериваясь воцариться в Великом Новгороде, Москве, Пскове, но потерпел поражение от войск Золотой орды на реке Ворскле в 1399 году.

В 1410 году объединенные войска ВКЛ и Польши разбили под Грюндвальдом войска Тевтонского ордена.

Последние два десятилетия правления Витовта (10-20 годы XV века) стали временем наибольшего возвышения ВКЛ в восточно-европейском регионе. Им контролировались события в Москве, ему присягали на верность князья тверские, рязанские, под его опекой находилось Крымское ханство. Граница его владений доходила до города Можайска с 107 верстах от Москвы, включая Смоленскую и частично современные Тульскую, Калужскую, Орловскую области России.

С 1440 по 1490 г. великокняжеский трон занимает Казимир Ягайлович, который одновременно с 1447 года являлся и королем польским. Это были мирные 52 года в истории ВКЛ – крупнейшего европейского государства того времени. Однако в это время начинает собирание славянских земель освободившаяся от ига Москва.

Государственным языком ВКЛ был старобелорусский (тогда он и назывался русским). В эти времена ВКЛ переживало свой золотой век. Оно было органичной частью Европы, в университетах которой обучались выходцы ВКЛ. В это время Франциск Скорина начинает печатать книги. Первая белорусская книга была издана в Кракове в 1483 (уже через 28 лет после изобретения печатного станка).

Печатная белорусская Библия вышла в свет в 1517 году (первая печатная книга в Москве вышла только в 1573 году). ВКЛ оказывает огромное влияние на культурную жизнь Московии («русский» первопечатник И. Федоров (Федорович) – белорусского происхождения). «Грамматика» Мелетия Смотрицкого на долгие годы стала учебником.

Забегая вперед, отмечу, что начало российскому стихосложению положил наставник царских детей Симеон Полоцкий – выходец из Беларуси. Отметим, принятое в русской истории отношение к белорусам и украинцам как к малообразованным полудиким народам больше приемлемо для времен, когда эти народы попали под власть Москвы.

С конца XV века все более ощутимое влияние на внутриполитическую жизнь ВКЛ оказывает Великое княжество Московское. С этого времени начинаются почти непрерывные войны (с переменным успехом) между двумя славянскими княжествами. Противостояние ВКЛ и Московии можно рассматривать, как войну демократического (по тем временам) западного центра объединения славян и самодержавного восточного центра (результат этого противостояния показал, что самодержавное государство с единоличной властью более подходит для ведения войны, чем демократия). В конце 50-х годов XVI века началась Ливонская война, которая принесла неисчислимые бедствия на белорусские земли.

В 1558 г. Иван Грозный начал войну за Ливонию, захватив в 1563 г. и варварски разграбив старейший город Беларуси Полоцк (основан в 862 г.). В это тяжелое время князю ВКЛ пришлось пойти на более плотное сотрудничество с Польшей приведшее, в конце концов, к заключию Люблинской унии в 1569 году, в соответствии с которой к Короне (Польше) отошли: Подляшье, Киевщина, Волынь и Подолье. В соответствии с этой унией Польское королевство и ВКЛ объединялось в одно государство Речь Посполитую (республика польско-литовская).

С образованием Речи Посполитой геополитическая ситуация на европейском континенте изменилась – образовалось новое крупное и могущественное государство. В 1579 г. король польский и великий князь литовский Стефан Баторий вернул Полоцк и перенес военные действия на русскую территорию.

В 1582 г. Ливонская война завершилась подписанием Ям-Запольского перемирия, по которому все, завоеванные Москвой земли, возвращались Речи Посполитой. В конце XVI-начале XVII века в правящих кругах Речи Посполитой была популярна идея присоединения к этому государству и Московии.

От политических действий перешли к военным - походы Лжедмитриев в 1604 и в 1607 гг. В военную компанию 1609 года войско Речи Посполитой вернуло Смоленск, а в 1610-1612 гг. польско-литовские гарнизоны находились в Москве. В 1632-1634 гг. война между Речи Посполитой и Московией разгорелась с новой силой. Это переломный момент, с которого постепенно доминирующая роль перешла от Речи Посполитой к России. В 1648-1651 годах в ходе антифеодальной войны под руководством Хмельницкого территория Речи Посполитой стала ареной гражданской войны. В результате поражений Хмельницкий был вынужден пойти на союз с Россией.

Прошло совсем немного времени и в 1654-1657 гг. Беларусь стала плацдармом для новой войны, которую Россия развязала против Речи Посполитой. Царь Алексей Михайлович под видом помощи войскам Хмельницкого со 100-тысячным войском оккупировал значительную часть Беларуси, овладев в 1655 г. Минском и Вильно. Вмешательство Швеции в войну не оставило войскам Речи Посполитой никаких шансов. Именно в эти времена появились первые белорусские партизаны, которые перебив московские гарнизоны, освободили множество городов.

С 1659 года военные действия возобновились, но на этот раз удача был на стороне войск Речи Посполитой, и летом 1660 года корпус Сапеги разбил под Ляховичами групировку московского воеводы Хованского, а осенью была разгромлена армия Долгорукого. В декабре 1667 года в деревне Андросово было подписано мирное соглашение на 13,5 лет. Смоленщина и Северская земля отошли к России, а Украина была разделена по Днепру – Левобережье с Киевом отошло к России.

Во время этой войны в результате голода, эпидемий и военных действие погибло около половины населения Беларуси, а некоторые белорусские районы потеряли около 70% жителей. С 1648 по 1716 гг. земли Речи Посполитой были почти непрерывно охвачены войнами. Кроме внешней агрессии земли РП становятся ареной постоянных междоусобиц между магнатами.

Во время Северной войны Беларусь снова становится ареной военных действий. Речь Посполитая оказывается под переменным влиянием России, Пруссии и Австрии. В 1772 году в Петербурге подписываться трактат между Австрией, Пруссией и Россией о 1-ом разделе Речи Посполитой, в результате которого каждая из стран отхватила себе по большому куску чужой территории.

3 мая 1791 года в Речи Посполитой принята Конституция. Противники Конституции, опираясь на самодержавную Россию, созвали военно-политический союз названный Тарговицкой конфедерацией. В 1792 году Россия ввела войска на территорию Речи Посполитой. В результате чего Конституция была отменена, а в 1793 году произошел 2-й раздел. В состав России вошла центральная Беларусь вместе с Минском и частично украинские земли.

Великий литвин и патриот своей державы Тадеуш Костюшко, пытаясь спасти свою страну, в 1794 году поднимает восстание, которое было подавлено войсками Суворова. В 1795 году был осуществлен третий раздел Речи Посполитой, в результате которого это государство перестало существовать. К России отошли западно-белорусские земли. С этого момента можно начать отсчет «великой дружбы России, Украины и Беларуси».

Неудивительно, что нашествие Наполеона, обещавшего восстановить Речь Посполитую, в 1812 году воспринималось большой частью населения белорусских земель, как освобождение. Определение этой войны как «Отечественная» не подходит для наших территорий, так как тут общество раскололось на два лагеря. 1 июля 1812 года в Вильно создается правительство ВКЛ, которое в условиях оккупации не могло обладать реальной властью. Война принесла Беларуси неисчислимые потери.

Идея восстановления Речи Посполитой жила в умах людей. В 1830 году вспыхивает восстание, которое было подавлено царскими властями. Следующее восстание за независимость произошло в 1863 году, и оно было жестоко подавлено. Царское правительство старалось всеми силами вытравить из народа память о прошлом страны. Земли отдавались русским помещикам, а польские, белорусские и украинские ссылались в глубь России.

«Черта оседлости» привела к тому, что в городах большинство населения составляли евреи. Не признавалось индивидуальность украинского и белорусского народов, которые считались русскими, подпорченными польским влиянием. Наши земли именовались Северо-западным краем Российской империи. Белорусский язык, на котором была издана третья в мире Библия, назывался крестьянским. Впрочем, это давление привело и к росту национального сознания, возникновению национальных литератур.

На этом, пожалуй, и закончим историю дружбы, вкратце заметив, что в ХХ веке Беларусь и Украина пережили еще две немецких (3+3 года) и одну польскую оккупацию. С 1921 года огромная часть Западной Украины и Беларуси до 1939 года принадлежали Польше. При малейшей возможности земли Беларуси и Украины пытались отделиться от Московского центра, что и произошло окончательно (надеюсь) в 1991 году.

Вывод

Вся 1000-летняя история взаимоотношений земель, которые сейчас называются Россия, Украина и Беларусь (кстати, страна называется Беларусь, а в Москве ее по-прежнему называют Белоруссия) это борьба за независимость друг от друга, или борьба за объединение, которая не приносила ничего кроме многочисленных жертв.

Все разговоры о вечной дружбе родились не так давно, когда было не принято говорить о великой истории ВКЛ и многовековой борьбе запада и востока на просторах этих стран. Совместная жизнь (с мечтой о восстановлении независимости) с Россией не превысит и 200 лет (последний раздел Речи Посполитой (1795 год) - развал СССР - 1991 год). В то время как наша общность с Европой (только с Польшей больше 400 лет) куда продолжительней. Сейчас, когда вся Европа объединилась, Беларуси и Украине нужно восстановить справедливость и стать одним целым с Евросоюзом.

Дмитрий Дрозд, istpravda.ru