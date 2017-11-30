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На станции метро «Площадь Победы» женщина упала на рельсы

  • 30.11.2017, 20:29

Вечером 30 ноября женщина-инвалид по зрению упала на рельсы.

В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, пассажиры позвали работников метро, которые подняли женщину на перрон и оказали ей первую помощь.

Со слов пассажирки, она упала на пути из-за того, что у нее закружилась голова. Женщину забрали в больницу.

Метрополитен продолжает работать в штатном режиме, задержек поездок из-за случившегося на станции «Площадь Победы» не было.


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