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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

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  • 30.11.2017, 20:33
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Пошлина на сырую нефть увеличится с 96,1 до 105 долларов за 1 тонну.

Беларусь с 1 декабря этого года увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров Беларуси от 29 ноября 2017 года №907, передает БелТА.

Пошлина на сырую нефть увеличится с 96,1 до 105 долларов за 1 тонну. Ставка экспортной пошлины на прямогонный бензин повысится с 52,8 до 57,7 долларов за 1 тонну, на товарные бензины - с 28,8 до 31,5 долларов за 1 тонну.

Ставка на легкие, средние дистилляты поднимется с 28,8 до 31,5 доллара за 1 тонну. Такая же пошлина действует и для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Последний раз ставки вывозных таможенных пошлин для сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, поднимались 1 ноября.


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