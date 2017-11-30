Она могла стать «первой Домрачевой» 1 Вадим Кнырко, «Трибуна»

30.11.2017, 20:58

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20 лет Светлана Парамыгина была лучшей белорусской биатлонисткой в истории Олимпиад. До Дарьи Домрачевой.

Игры 1994 года были необычными. Во-первых, зимняя Олимпиада впервые проводилась не в один год с летней. И этот факт уже ставил норвежские соревнования особняком в спортивном календаре.

Во-вторых, на карте Игр появилось множество новых государств. Впервые после развала СССР советские республики приехали на Олимпиаду в качестве отдельных команд. И если Россию ведущие спортивные державы мира продолжали воспринимать в качестве серьезного противника, то почти полтора десятка остальных новичков были весьма загадочными.

Беларусь тоже отправлялась в Лиллехаммер темной лошадкой. Никто толком не понимал, чего можно ожидать от малознакомой сборной под бело-красно-белым флагом. Главная же задача для трех десятков белорусских спортсменов звучала максимально просто: выступить достойно и занять прочное место в олимпийской семье.

«Прессбол» перед началом Олимпиады прогнозировал, что наши привезут домой три награды. Главная спортивная газета страны предполагала, что серебро на овале в Хамаре «украдет» элитный «скороход» Игорь Железовский. А еще две награды ждали от биатлонистов: бронзу – от мужчин в эстафете, золото – от лидера женской команды, уроженки Свердловска Светланы Парамыгиной. В 1974-м родители с 9-летней девочкой переехали в Новополоцк. Там же она начала заниматься биатлоном, параллельно получая образование геодезиста в Полоцком государственном университете. А в конце 80-х молодая спортсменка уже была на карандаше у тренеров сборной СССР.

Примерно такие же медальные расклады, как в «Прессболе», рисовали и руководители биатлонной команды. Никто из тренеров и боссов делегации не хотел говорить о каких-то конкретных притязаниях, но две медали назывались приемлемым результатом.

– Мы не испытывали особых проблем в подготовке, – уверял перед стартом Игр гостренер биатлонной команды Владимир Плаксин. – Все службы сработали на сборную без ощутимых промахов: хватало и еды, и патронов, и тепла, и снега. Теперь остается только показывать результат.

Но не все так гладко было с подготовкой. Если в советские времена у белорусских биатлонистов были достойные экономические условия, то с установлением суверенитета финансы значительно подрезали, а международные связи нужно было устанавливать заново. Спонсоры не сразу начали воспринимать новые команды и не спешили идти на контакт. Так Светлана Парамыгина вынуждена была несколько лет бегать на старой паре лыж – нормальных новых было просто не добиться из-за того, что производители просто не хотели сотрудничать с молодой страной.

С тренировками тоже не все было гладко. Почти вся подготовка белорусов прошла в Раубичах. Нет, комплекс у нас, конечно, неплохой. Только вот для качественной подготовки к сезону необходимо несколько недель потренироваться на высокогорье, чтобы потом легче себя ощущать на норвежских холмах. Слава Богу, хоть на 6 дней основную команду удалось вывезти на глетчер в австрийский Рамзау. Именно вывезти: в то время команда перемещалась исключительно на наземном транспорте. Причем иногда давали автобусы без печек. Не сразу в белорусском биатлоне все было хорошо.

*

Светлана Парамыгина подходила к Играм в Лиллехаммере в неплохой форме. Хотя до Нового года белоруска не очень-то впечатляла – ни разу не попала на пьедестал. На декабрьских этапах главной героиней была молодая быстроногая итальянка Натали Сантер – будущая жена Уле-Эйнара Бьорндалена выиграла две гонки в австрийском Бад Гаштайне и дважды стала третьей в Поклюке.

Но уже после новогодних праздников в лучшую форму вошла именно Парамыгина. Светлана выиграла спринты в Рупольдинге и Антхольце и еще раз стала второй в индивидуальной гонке.

В целом, за 8 личных гонок до Олимпийских игр в женских соревнованиях на пьедестал поднималось 17 спортсменок. Явной фаворитки не просматривалось. В итоге фаворитка появилась уже на Играх.

*

Олимпиада в Лиллехаммере была по-настоящему зимней. Погода в Норвегии радовала глаз. Ночью температура падала примерно до 20 градусов мороза, но к соревнованиям воздух прогревался до 14-15. На выходе у телевизионщиков была прекрасная картинка: солнце, искусно припорошенные снежком ветки придорожных сосен и яркие болельщики на трибунах – все нужные атрибуты. Это вам не ванкуверский «плюс» на термометре и снежная каша вместо лыжни.

Да и сама трасса стадиона Биркебейнерен практически не вызывала нареканий. Многие биатлонисты хвалили организаторов за подготовку. Лыжня расчищена, трасса широкая – обгонять можно. Не то, что на некоторых стадионах Кубка мира, где и параллельным курсом вообще не разъехаться. Но была у Биркебейнерена одна особенность, которая пришлась не по нраву почти всем биатлонистам.

На трассе в Лиллехаммере было несколько подъемов. Самый серьезный по продолжительности – на исходе первого километра биатлонного круга. Но самое жестокое испытание все равно ждало биатлонистов в концовке: прямо перед стрельбищем организаторы заготовили 440-метровый подъем – сначала пологое восхождение и 200 метров настоящей стены. Такая вот неприятная изюминка! Обычно перед огневым рубежом делают либо спуск, либо равнинный кусок – все для того, чтобы биатлонисты могли отдышаться и привести в порядок пульс. Здесь же все наоборот.

В итоге спортсмены приходили на стрельбу «разгоряченными» и проводили на рубеже больше обычного. Одни сознательно сбрасывали скорость после подъема и подбирались к своей установке едва ли не черепашьим шагом. Другие приходили к коврику, снимали винтовку, а затем опускали голову на приклад, жадно хватая воздух в попытке привести сердечный ритм в нормальное состояние.

За время норвежских Игр справиться со своим пульсом удалось считанным снайперам.

*

В те времена биатлонная программа была не столь обширная, как сейчас. Стреляющие лыжники разыгрывали лишь шесть комплектов наград – в спринте, индивидуальных гонках и эстафете. Начиналось все с женской «индивидуалки» – в седьмой день Игр. В белорусской копилке к тому времени медалей не было. И многие рассчитывали, что Парамыгина станет первой медалисткой в истории суверенной страны.

Однако уже через 10 минут после старта белоруски надежды на медаль практически испарились. В этот день всем без исключения биатлонисткам тяжело давалась стрельба, но Парамыгина убила себя и свои шансы (так казалось, во всяком случае) уже первыми тремя выстрелами на лежке. Лучшая биатлонистка страны отлично прошла первый круг, но слишком рьяно взяла тот самый 440-метровый подъем, не успев отдохнуть перед стрельбой. Три первых выстрела ушли в молоко – и сразу три минуты отставания от действующей олимпийской чемпионки в этом виде Анте Харви из Германии.

– Промахнулась первый раз – подумала: ничего, случайность. После второго – разозлилась: все, теперь буду попадать! Когда не попала в третий раз – испугалась: Олимпиада закончилась, – делилась после гонки эмоциями Светлана.

На первой стойке Парамыгина добавила к своему пассиву еще одну минуту. С четырьмя промахами в индивидуальной гонке бороться за высокие места практически нереально. К тому же, на выходе с коврика Парамыгина споткнулась, потеряв 2-3 секунды. Начало дня не заладилось.

– Думаю, по скорости Светлана сегодня уступает лидерам, – поставил крест на белоруске останкинский комментатор Георгий Сурков.

Так думали все. О Парамыгиной забыли. До финиша.

*

Это не шутка – о Светлане действительно позабыли. Телевизионщики перестали ее вести после второй стрельбы. Даже родные тренеры оставили своего лидера в информационном вакууме, думая, что Парамыгина уже ни на что в этот день неспособна. Всеми силами, которые были на трассе, белорусы принялись вести Наталью Пермякову, которая на четырех рубежах допустила две осечки. Пермякову гнали на финиш, но как раз на финишном круге она встала. Некоторое время Наталья все же оставалась промежуточным лидером гонки, но вскоре с первой позиции ее сместила молодая немка Урсула Дизль (3 промаха). В итоговом протоколе Пермякова расположилась на седьмой строчке. Очень даже неплохо для биатлонистки, на которую перед стартом вообще не ставили.

Парамыгина же тем временем шла прогулочную 10-километровку. Она спокойно прорабатывала дистанцию, без надрывов и, как следствие, точно отработала две последние стрельбы. И каково было удивление многих: перед последним кругом Парамыгина была вверху протокола, а ее отставание от Дизль составляло пару десятков секунд.

Вот тут-то тренеры вернулись и начали подсказывать. Последнюю петлю Светлана летела на огромной скорости, съедая отрыв немки. Чтобы опередить Дизль, финишную стометровку Парамыгина должна была проходить за 9 секунд – практически нереально. Ей потребовалось 15. Второе промежуточное место – и 6 секунд отставания от Дизль.

*

Но позади на дистанции оставались еще две биатлонистки, которые шли с хорошим графиком. Француженка Анн Бриан (3 промаха) и канадка Мириам Бедар (2 промаха) должны были свернуть в Швецию, чтобы упустить свои медали. Но никуда они не свернули и не опрокинулись на норвежских холмах. Бриан стала второй, а Бедар, которая на гонках Кубка мира ни разу не была на пьедестале, – чемпионкой Олимпиады. Ни до, ни после нее североамериканцы золото в биатлоне не выигрывали.

После финиша счастливая Бедар рыдала от счастья и сквозь слезы повторяла одно: «I’m so happy».

Парамыгина же осталась с деревянной медалью. Белоруска сокрушалась из-за того, что ее оставили на норвежском снегу совсем одну.

– Горе и непонимание, как со мной могли так поступить тренеры, буквально придавило, – скажет Светлана в интервью через несколько лет.

Парамыгиной не хватило шести секунд, чтобы стать первой медалисткой Олимпиады из Беларуси. Через пару часов после окончания женской «индивидуалки» серебро в конькобежном спорте завоюет Игорь Железовский.

*

Однако об этой гонке говорили еще несколько дней. Назревал самый настоящий скандал. И любопытно, что инициаторами скандала выступили… канадские телевизионщики. Парамыгину и чиновника из белорусской делегации пригласили в прямой эфир шоу на канале CTV. Светлана тогда не понимала, о чем будет идти речь – английского в те времена биатлонистка не знала.

Канадцы на большом экране запустили первую стрельбу Парамыгиной. По видеозаписи казалось, что выстрелы, которые якобы ушли у Светланы в «молоко», на самом деле приземлялись точно в цель. Но почему-то после попадания пули глазок мишени не закрывался. Канадцы уверяли, что со стрелковыми стендами было что-то не так – и белорусской стороне следует подавать протест.

Однако по правилам официальный протест на результаты соревнований можно подавать лишь через час после их окончания. Тем не менее, белорусские официальные лица попросили у канадцев запись стрельбы Парамыгиной и весь вечер прокручивали ее в Олимпийской деревне. Но шума поднимать не решились.

К слову, через пару дней похожая ситуация случилась в мужской гонке с Сергеем Чепиковым. Россияне тоже решили не протестовать, предположив, что на самом деле пуля попадала в габарит, а в центр мишени отскакивали лишь осколки.

*

Через пять дней после индивидуальной гонки в Лиллехаммере женщины ехали спринт. Основная масса фаворитов была сосредоточена во второй половине стартового протокола. Однако самая настоящая сенсация бахнула в первой группе.

25-летняя украинка Валентина Цербе стартовала десятой, чисто прошла две стрельбы и надолго воцарилась на вершине. Девушка, случайно попавшая в биатлон. Валентина в 18 лет поступила в техникум, затем работала на мебельном комбинате в городе Прилуки контролером отдела техконтроля и от своей организации попала на Молодежные игры УССР по биатлону, благо разряды по лыжным гонкам и стрельбе имелись.

Да и в состав олимпийской сборной Цербе тоже попала случайно. На Кубок мира украинка долгое время не могла отобраться, а в Лиллехаммер фактически ехала запасной – благодаря двум победам на Кубке Украины.

Да и в протокол спринта Валентина попала случайно! В гонке на 7,5 километров должна была участвовать Елена Петрова – будущая медалистка Нагано-98. Но за день до гонки в комнату, в которой жили Цербе и Олена Огурцова (которую мы гораздо лучше знаем, как Зубрилову) постучался тренер: «Валя, в спринте едешь ты. Лена приболела».

– Мне сложнее было попасть в сборную, чем завоевать медаль, – вспоминала потом Цербе. – Это потом Лена Зубрилова, которая показывала лучшие результаты, после завоевания олимпийской медали сказала: «Тебе повезло». Даже руководство после моего финиша в спринте, подходило и тихонько спрашивало: «А ты там ничего не кушала?», имея в виду допинг…

Огурцова-Зубрилова впоследствии выиграет 17 медалей чемпионатов мира. Но такой желанный «кругляш» с Олимпиады ей не добыть – ни во время выступления под украинским флагом, ни под белорусским.

*

Главные фаворитки стартовали в шестом десятке. Парамыгина уходила на дистанцию 55-й, триумфатор «индивидуалки» Бедар – 56-й. Канадка через минуту после белоруски. Казалось бы, незначительная штуковина, но в итоге она все-таки сыграет свою роль.

Первый круг снова у Парамыгиной получился отличнейшим по скорости. И, похоже, вновь Светлана переработала в последний подъем – первый и последний выстрел ушли мимо. Бедар закрыла все пять тарелочек. Со стадиона канадка и отмотавшая 300 метров штрафа Парамыгина уходили вместе. Так и прошли последующие 2,5 километра – Мириам внимательно пасла Светлану.

А на стойке соперницы поменялись местами: теперь уже Парамыгина была точна, а Бедар заработала два круга штрафа. На последней петле спортсменки вновь разъединились: но самое важное, что Бедар знала график Парамыгиной до десятых долей секунды. На последнем круге Светлане оставалось только мчать.

*

На выходе со второй стрельбы диспозиция была такая:

1. Цербе

2. Бедар – +10,1

3. Парамыгина – +13,3

Последний круг превратился в настоящие «качели». Полтора километра после рубежа в исполнении Парамыгиной получились выдающимися. За 1,2 километра до финиша Светлана обошла Бедар и догнала и перегнала Цербе. Три спортсменки уложились в три секунды.

Однако этот рывок стоил белоруске очень дорого. Последний подъем и выход на стадион были без мощи – совсем не то, как Парамыгина финишировала в «индивидуалке» или уходила со второй стрельбы в спринте. В итоге у Цербе Светлана на финише выиграла всего 0,1 секунды.

Но позади была еще Бедар. Канадка знала график главной соперницы и прекрасно разложила свои усилия по всему заключительному кругу. На стадионе скорость Бедар была выше, чем у Парамыгиной. После финиша канадки Светлана посмотрела на электронное табло и опустилась на корточки: первое-третье места разделила 1,2 секунды. Бедар, Парамыгина, Цербе…

Светлана после финиша призналась, что расстроилась меньше, чем после индивидуальной гонки. Ведь сейчас могла и чемпионкой стать, и вообще пролететь мимо пьедестала. Но в одном она была уверена: «Если бы я бежала за Бедар, то обязательно взяла бы золото».

Счастливая канадская блондинка на этот раз уже не плакала, а улыбалась. И говорила, что вторая победа для нее так же значима, как первая, а на месте Парамыгиной ей бы хотелось оказаться меньше всего.

Правда, на несколько минут улыбка все-таки сошла с ее лица.

*

Дело в том, что в «подвальных» номерах стартовала Инна Шешкиль. Биатлонистка из Казахстана никогда не выигрывала ничего большого, но всерьез уцепилась за свою олимпийскую возможность. Даже два промаха на стойке на ее кураж не повлияли. До последних метров дистанции Шешкиль претендовала не то, что на медаль – на золото!

А дальше гонка превратилась в кино с захватывающим сценарием, но с несчастливым концом. За 5 метров до финиша Шешкиль зацепилась лыжей за палку и рухнула на лиллехамерский снег. Ценой падения стала олимпийская медаль. На финише Инна проиграла пять секунд Бедар и четыре – бронзовой Цербе.

*

Впереди была еще эстафета, которая для Беларуси закончилась очень-очень рано. На первом круге молодая да горячая Инна Кокуева (заняла 6-е место в спринте) уперлась в скороходку Уши Дизль и вместе с ней ушла в отрыв – перед первой стрельбой дуэт засветил соперницам пару десятков метров преимущества. Но этот залихватский старт сыграл с Кокуевой злую шутку: на первой лежке Инна промахнулась 7 раз и ушла на 4 штрафных круга! Гонка была закончена уже на старте.

Пермякова и Рыженкова чуть приподняли команду из второго десятка. Парамыгина прошла свой этап почти идеально (три дополнительных патрона) и финишировала 6-й, проиграв больше семи минут победительницам из России. Россиянкам, к слову, тоже повезло. Точнее не повезло сборной Германии: на третьем этапе все разрушила Симона Грайнер-Петтер-Мемм, которая шла первой с комфортным преимуществом, но умудрилась схлопотать шесть кругов штрафа.

*

Светлана Парамыгина была на Олимпиаде одной из лучших. А может даже и лучшей – без всяких «одной из». Стать абсолютно лучшей белоруске помешали какие-то обстоятельства. Парамыгина выиграла одно серебро, хотя потенциал был куда больший. Халатность тренеров, непослушные мишени, неправильная раскладка по дистанции и неточность подруг по команде не позволили рассчитывать на большее.

Но на 20 лет Светлана стала лучшей белорусской биатлонисткой в истории Олимпиад. До Дарьи Домрачевой.

*

Парамыгина за второе место получила от государства 3 тысячи долларов. Деньги биатлонистка отдала отцу, мастеру спорта по лыжным гонкам, и тот купил на них домик в деревне и подержанный автомобиль. В придачу к деньгам «Белагроинторг» подарил Светлане Renault Clio.

В 1996-м квартиру Парамыгиной обворовали, пока спортсменка выступала на этапах Кубка мира. Украли почти все, но олимпийскую медаль не тронули.

*

Двукратная олимпийская чемпионка Лиллехаммера Мириам Бедар была признана спортсменкой года в Канаде. Вскоре Мириам ушла в декретный отпуск и родила девочку от друга по сборной – Жана Паке. Вернувшись в биатлон, Бедар была тенью самой себя. После Игр в Нагано (50-я в «индивидуалке», 32-я в спринте) завершила карьеру – в 28 лет. До 2004 года входила в исполнительный совет Международного союза биатлонистов. В 2007 году была обвинена в похищении собственной дочери после заявления уже бывшего мужа. Полиция задержала ее в США, экстрадировав в Канаду. Там же ее приговорили к исправительным работам. В последние годы свежих новостей о Мириам не поступало.

Серебряная медалистка индивидуальной гонки Анн Бриан через год после Олимпиады выиграла свою первую и единственную личную золотую медаль чемпионата мира. Стала первой биатлонисткой, которая побеждала на Олимпиаде (эстафета в Альбервилле-92), чемпионате мира и в «тотале» Кубка мира. После нее подобное удавалось немкам Вильхельм, Хенкель, Нойнер, норвежке Бергер и белоруске Домрачевой. Замужем за главным тренером сборной Франции Стефаном Бутье.

Урсула Дизль через несколько лет после Лиллехаммера получит за свою феноменальную скорость прозвище «Турбо-Дизль». Стала 2-кратной олимпийской чемпионкой в эстафете и 4-кратной медалисткой в личных гонках. Восемь раз выигрывала чемпионат мира. Ушла после Турина-2006. Пыталась работать комментатором на канале ARD, но быстро поняла, что это не ее. Живет в Швеции, периодически появляется в реалити-шоу.

Для Валентины Цербе взлет в Лиллехаммере оказался самым высоким в карьере. Завершила карьеру после Нагано-98. Некоторое время была вице-президентом частного футбольного клуба «Европа». С 2004-го работала начальником отдела молодежи города Прилуки. Позже стала депутатом горсовета.

Инна Шешкиль, которая едва не выиграла спринт в Норвегии, после Нагано-98 ушла из команды Казахстана и после приглашения подруги Светланы Парамыгиной начала выступать за Беларусь. Выиграла Кубок Европы-1998/99. Завершила карьеру в 2000-м, после чего переехала на ПМЖ в Башкирию.

Светлана Парамыгина выиграла Кубок мира в олимпийском сезоне, одержав после Игр в Лиллехаммере две победы в канадском Хинтоне. Выступала еще на протяжении семи лет, но успехов сезона-1993/94 вернуть не удалось. После завершения карьеры работала журналисткой в газете «Прессбол» и комментировала биатлон на белорусском телевидении. Сейчас редактор и автор cardio.today – проекта, который призван помочь людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Вадим Кнырко, «Трибуна»