Белый дом: Тиллерсон остается на должности госсекретаря США
- 30.11.2017, 21:12
Ранее появилась информация, что Тиллерсона может заменить нынешний глава ЦРУ Майк Помпео.
Рекс Тиллерсон остается на должности государственного секретаря США, несмотря на сообщения о его предстоящем увольнении.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Daily Mail.
«Как только что сказал президент: «Рекс здесь». Секретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и весь кабинет сосредоточен на завершении этого невероятно успешного первого года правления президента Трампа», - сказала Сандерс.
В то же время председатель комитета по иностранным делам Сената США, сенатор Боб Коркер заявил, что Тиллерсон ничего не знал о каких-либо планах уволить его с должности госсекретаря США, сообщает агентство Reuters.
«Он ведет свои дела, как и обычно, и ничего не знает об изменениях», - сказал Коркер.
Напомним, в четверг, 30 ноября, The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа сообщила, что в Белом доме подготовили план по замене Рекса Тиллерсона нынешним главой ЦРУ Майком Помпео в течение ближайших недель.