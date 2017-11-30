Белый дом: Тиллерсон остается на должности госсекретаря США 30.11.2017, 21:12

Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Ранее появилась информация, что Тиллерсона может заменить нынешний глава ЦРУ Майк Помпео.

Рекс Тиллерсон остается на должности государственного секретаря США, несмотря на сообщения о его предстоящем увольнении.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Daily Mail.

«Как только что сказал президент: «Рекс здесь». Секретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и весь кабинет сосредоточен на завершении этого невероятно успешного первого года правления президента Трампа», - сказала Сандерс.

В то же время председатель комитета по иностранным делам Сената США, сенатор Боб Коркер заявил, что Тиллерсон ничего не знал о каких-либо планах уволить его с должности госсекретаря США, сообщает агентство Reuters.

«Он ведет свои дела, как и обычно, и ничего не знает об изменениях», - сказал Коркер.

Напомним, в четверг, 30 ноября, The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа сообщила, что в Белом доме подготовили план по замене Рекса Тиллерсона нынешним главой ЦРУ Майком Помпео в течение ближайших недель.