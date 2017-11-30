Водная автономия для белорусов закончится? 7 30.11.2017, 21:27

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Государство намеревается ужесточить правила пользования индивидуальными скважинами.

Алексей вот уже двадцать лет живет в собственном доме в деревне Каменица-Жировецкая. И принципиально не пользуется водопроводом.

Говорит, когда строился и заселялся, его попросту не было на территории новой застройки. Тогда он обратился к частнику, который пробурил на его участке скважину. Несколько лет назад водная магистраль все же пришла и на улицу Алексея. Часть жильцов подключились к благу цивилизации, а часть отказались, решив по-прежнему пользоваться собственными скважинами, пишет vb.by. Алексей приводит свои аргументы, почему он выбрал второй вариант.

- Бурение самой скважины обошлось мне в 200 долларов США. Плюс еще сто долларов я заплатил за гидронасос, его установку и монтаж. Качество воды из скважины меня и мою семью абсолютно устраивает. Мы сдавали ее на лабораторный анализ, все в норме. Сейчас для того, чтобы подключиться к центральному водопроводу, мне необходимо опять заплатить несколько сотен уже в рублях, плюс приобрести и установить водомер и потом каждый месяц платить за воду согласно его показаниям. С учетом полива сумма наверняка будет набегать немаленькая. К тому же вода из трубы, как говорят соседи, отнюдь не такая чистая, как я беру из скважины. Железа в ней много, по другим элементам тоже есть превышение. Так что я пока выбираю скважину.

Сколько всего таких скважин пробурено на частных подворьях, вам не скажет никто. Если водные источники на балансе юрлиц еще как-то подлежат учету, то граждане вовсе не обязаны их регистрировать. А согласно статье 17 Кодекса о недрах они могут бурить их без проектно-сметной документации, при условии, что сама скважина залегает не глубже первого водоносного горизонта. На Брестчине это, как правило, от 20 до 50 метров. Такие скважины бурят предприниматели, коих легко найти по объявлениям или через интернет. Заплатил, подключил трубу к насосу и качай воду из природных недр — в таком случае вода обходится, считай, бесплатно.

Есть, правда, одно но: бурильщик должен выписать хозяину паспорт скважины, с указанием глубины и основных ее параметров. Наличие таких паспортов обязательно, - утверждает заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием водных ресурсов областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Можвило.

- Как правило, такие документы бурильщики не предоставляют, а люди их редко требуют. Об этом вообще мало кто знает. До 2011 года бурение скважин и вовсе относилось к лицензируемым видам деятельности. Шесть лет назад лицензию отменили, но паспорта все равно необходимо иметь. С нынешнего года контроль за их наличием будет усилен. Это вызвано тем, что нередко бурильщики делают свою работу с грубейшими нарушениями технологии, в результате могут нанести ущерб окружающей среде, - отмечает специалист

Претензии к частным буровикам можно услышать и от коммунальщиков. В Брестском районном ЖКХ, к примеру, не считают, что водоснабжение из скважины — альтернатива водопроводу, разумеется, там, где он есть: дескать, мощности самих водоснабжающих предприятий далеко не загружены. Некоторые даже ратуют за возврат лицензирования, ужесточение требований к буровикам и владельцам индивидуальных скважин.

Пока же уважающий себя хозяин берет воду из персональной скважины на участке. А экологи бьют тревогу: из–за грубого вмешательства человека в природные экосистемы загрязняются глубокие водные горизонты. По неофициальным оценкам специалистов ЖКХ, в сельской местности центральным водопроводом (там, где он есть) пользуются 60-70% жителей частного сектора. У остальных либо колодцы, либо скважины. В большинстве из них качество воды не уступает колодезной.

- Мы регулярно берем пробы воды, которую приносят на анализ сами владельцы этих скважин. И я могу сказать, что критическое превышение в ней железа либо других элементов, радикально влияющее на качество этой воды, обнаруживаем крайне редко. Ведь люди, которые бурят у себя эти скважины, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы она была чистой и пригодной для питья, чтобы ее можно было давать детям, готовить пищу, купать в ней маленьких детей и т. д.», - отмечает врач-гигиенист областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Дольникова.

На сегодняшний день эта вода достается многим владельцам частных домов бесплатно, не считая затрат на бурение, покупку насоса и его эксплуатацию. Точно так же не платят за воду и жители домов, где есть водопровод. Плата взимается лишь за услуги водоснабжения и водоотведения, то бишь оплачивается работа специалистов и механизмов по доставке воды в наши квартиры. Качество ее бывает разным, но сама доставка в многоквартирные дома обходится на порядок дороже. И, скорее всего, услуги водоснабжения будут только дорожать. Так что подключаться к общему водопроводу (при его наличии) или же выбирать в качестве альтернативы скважины на собственном участке — этот вопрос каждый житель частного сектора решает сам. В многоквартирных домах такой выбор, понятное дело, не стоит.

Ну а будет ли подземный источник воды столь же доступным, как сейчас, и в обозримом будущем, ответить со стопроцентной уверенностью, пожалуй, невозможно.