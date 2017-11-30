Мирослав Лозовский: То, что «дело патриотов» закрыто - просто великолепно! 2 30.11.2017, 21:41

Мирослав Лозовский

Патриот думает над тем, чтобы требовать моральную и материальную компенсацию за время, что провел в СИЗО.

"Пока не знаю, буду ли требовать моральную и материальную компенсацию за время, что провел в СИЗО", - прокомментировал "Народной Воле" новость о прекращении уголовного преследования один из патриотов Мирослав Лозовский.

27 ноября был прекращено уголовное преследование всех участников “дела патриотов”. Материалы дела переданы в прокуратуру. Об этом заявил 30 ноября глава СК Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве.

Постепенно фигуранты дела вышли на свободу под подписку о невыезде, а в июне дело из КГБ было передано в Следственный комитет Беларуси.

Не так давно председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что "до конца осени в этом деле будет поставлена ​​точка". И слово сдержал.

- Это, безусловно, полная неожиданность, - говорит один из фигурантов дела, бывший глава «Белого легиона» Мирослав Лозовский. - До последнего мы не имели никакой информации, следственные действия не проводились, поэтому можно было только гадать, какое развитие событий будет дальше.

- Думали и о худшем сценарии?

- Да, ведь когда у людей хватило совести "сшить" такое дело, то кто мешал довести ее до логического окончания - приговоров? Тем более, что многие ребята провели за решеткой в ​​следственном изоляторе почти 5 месяцев, и силовикам нужно было бы хоть как-то оправдать аресты. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. По-видимому, на дело повлияли и внешние факторы.

- Будете ли вы требовать моральную и материальную компенсацию за время, что провели в СИЗО?

- Во-первых, пока о закрытии дела я знаю из СМИ, которые процитировали заявление председателя Следственного комитета. Также позвонил следователь, подтвердил эту информацию и сообщил, что выслал все необходимые бумаги. Поэтому нужно сначала познакомиться с документами, а уже затем посоветуемся вместе с адвокатом, что делать дальше. Но дело закрыто - и это просто великолепно!