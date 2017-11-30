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Авария на МКАД: Dacia Logan и грузовик вспыхнули как спички

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  • 30.11.2017, 21:46
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Серьезная авария произошла на внешнем кольце МКАД в районе улицы Мазурова.

Как сообщают очевидцы, грузовик врезался в Dacia Logan. После столкновения машина загорелась.

- Вроде погиб водитель легковушки. Там люди пытались выбить лобовое. Реально страшно, - рассказал ABW.by очевидец Артем.

Как предварительно сообщили в ГАИ Фрунзенского района, в первой полосе столкнулись Peugeot и Dacia. В уже остановившиеся автомобили влетел МАЗ, фактически зажав Dacia между собой и Рeugeot. После этого МАЗ загорелся.

В результате ДТП погиб пассажир Dacia. Еще два человека - пассажир Peugeot и водитель Dacia - получили травмы.


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