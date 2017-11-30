Навальный показал гаджет «Роснано» стоимостью в 10 миллиардов рублей 30.11.2017, 22:41

Алексей Навальный

Гаджет представляет собой чехол для iPhone, на крышке которого есть дисплей.

Российский оппозиционер Алексей Навальный показал гаджет российской государственной корпорации "Роснано", на создание которого, как утверждает оппозиционер, было потрачено 10 миллиардов рублей.

Гаджет представляет собой чехол для iPhone, на крышке которого есть дисплей, напоминающий экран электронной книги. Его созданием занималась зарегистрированная в Германии компания Plastic Logic. Именно в эту компанию "Роснано" вложило 10 миллиардов рублей.

Алексею Навальному гаджет подарил глава "Роснано" Анатолий Чубайс – во время дебатов с оппозиционером. Чубайс тогда заявил, что "этот проект находится на старте, как ракета". Навальный во время распаковки гаджета с третей попытки включил его дисплей, однако на нем появились лишь непонятные символы и изображения. Официальное мобильное приложение, созданное для гаджета "Роснано", зависло при попытке Навального зарегистрироваться.

Оппозиционер отметил, что такой же чехол Чубайс ранее подарил Владимиру Путину. Заработал ли гаджет "Роснано" в руках президента России, неизвестно. При этом Навальный подчеркнул, что 10 миллиардов рублей, потраченные на создание этого чехла, принадлежали гражданам России, поскольку "Роснано" является государственной компанией и финансируется из бюджета страны.