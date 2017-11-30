В центре Минска демонтировали старые ворота наперекор Минкульту 3 30.11.2017, 22:57

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Активисты вступили в конфликт со строителями.

В начале месяца мы писали о том, что во время реконструкции домов на улице Комсомольской хотят снять старые кованые ворота между зданиями и, возможно, заменить их на новые. Спустя две недели Министерство культуры вступилось по поводу ограждений и поручило внести изменения в проектную документацию. А сегодня ворота все же демонтировали. Tut.by выяснил, что произошло.

Приходим к домам № 14 и 16 на улице Комсомольской. Здания являются историко-культурной ценностью, а на улице идет реставрация. Но старых кованых ворот здесь уже нет.

В это время представитель центрального РУВД составляет протокол и заявление со слов активиста Виктора Бакуна, который следил за ситуацией с самого начала.

— Ворота еще в 11 утра были на месте. Я услышал такие звуки, будто режут плитку. А в 11.30 ворота уже сняли. Позвонил в Минкульт, вызвал ОМОН. Они приехали через 8 минут. Приостановили строительные работы минут на 40, после чего передали дело представителю Центрального РУВД. За это время строители быстро успели сделать накладную. У нас тут даже был конфликт со строителями.

В накладной написали, что ворота увезли на склад. И, как выяснилось, поправки от Минкульта в проект еще не внесли.

Бакун говорит, что на личном приеме у заместителя министра культуры Александра Яцко ему сказали, что все реставрационные работы с ограждениями можно сделать на месте весной-летом. Поэтому его так и возмутил демонтаж.

— И дело в том, что никакого документа нет, что вернутся именно эти ворота на то же место.

Активиста волнует именно то, что ворота заберут на реставрацию, а вернут, как он считает, новодел. Тем более неизвестно, в какой срок поставят ограждения хоть в каком-нибудь виде.

Минкульт: «Мы указали, чтобы эти ворота остались, и они должны остаться»

Заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир поясняет, что в ведомстве тоже заинтересованы в том, чтобы те же ворота вернули на место. В Минкульте в курсе ситуации и их специалисты тоже выезжали на Комсомольскую.

— Работы должны проводиться в соответствии с проектом. Мы указали и «Минскпроекту», и «Минской спадчине» на необходимость внесения корректировки. Потому что по проекту была предусмотрена разборка. Мы указали, чтобы эти ворота остались, и они должны остаться.

Но, несмотря на предписание Минкульта, ворота сняли. Хвир поясняет, что это сделали, чтобы провести реконструкцию и реставрацию. Этот вопрос работники министерства взяли на контроль и готовят очередное обращение в Мингорисполком, чтобы и город курировал ситуацию.

— Ворота должны отвезти в специальные цеха, где их реконструируют, реставрируют, покрасят, приведут в порядок и поставят на место. А проконтролировать, чтобы все было в соответствии с законом, — это задача Мингорисполкома и наша.

Прораб: «Их сняли, чтобы привести в нормальный человеческий вид»

На этом участке ответственный производитель работ — Вячеслав Маркевич. Он говорит, что демонтаж створок и калиток выполнен для того, чтобы отправить их на реставрацию с последующим возвращением.

— У нас есть документ — распоряжение заказчика («Минской спадчины»), который дал нам разрешение их демонтировать. Конструкции просто сняли, чтобы привести в нормальный человеческий вид.

Прораб говорит, что нижняя часть ворот была обрезана вандалами, сверху были приварены советские уголки, чтобы «не отвалились эти ворота». Одну из частей калитки, по его словам, кто-то украл. Поэтому все необходимо будет заново восстановить.

— В таком виде у ворот нет ценности, и они будут восстановлены в первоначальном виде. И это будет не новодел. Понимаете, сделать новые ворота дороже, чем восстановить старые. Мы только доделаем те элементы, которые были со временем утрачены. Эти же элементы из этого же материала мы вернем на место.

А восстанавливать ворота прямо на улице без демонтажа не могут по разным причинам.

— Как можно производить работы на открытом воздухе, чтобы сделать нормально! Но это еще не страшно. Вот обработать потом материалом и восстановить покрытие — не так просто.

Маркевич объясняет, что ворота забирают восстанавливать в заводских условиях потому, что хотят сделать все так, чтобы через два года не пришлось все заново переделывать.

— Кроме того, при сварочных работах металл деформируется, поэтому его нужно закреплять в кондукторе, чтобы сохранить его форму. Чтобы все это нормально сделать, работы нужно произвести в заводских условиях.

С Минкультом строители тоже договорились — ситуация будет под контролем. В журнал авторского надзора внесут запись, что ворота демонтируются с последующей установкой тех же элементов на старое место.

— Они контролируют вопрос. И заказчик, и проектная организация берут на себя ответственность, что все будет восстановлено как положено.