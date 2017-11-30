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Открой для себя мир без мельдония

  • 30.11.2017, 23:00
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В сети бурно отреагировали на презентацию олимпийской формы сборной России.

Известный журналист Аркадий Бабченко также поделился своими впечатлениями от презентации олимпийской формы сборной РФ.

«Мы бодры, веселы и допинг не пьем.

Презентация новой олимпийской формы.

Открой для себя мир без мельдония», - написал Аркадий Бабченко в «Фейсбуке».

Форма сборной России была презентована 29 ноября. Поедет ли команда России в Пхенчхан на зимнюю Олимпиаду, пока неясно. Участие российской сборной оказалось под вопросом из-за допингового скандала.

Вопрос будет решен в начале декабря по результатам работы комиссий.


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