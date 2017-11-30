В Лондоне взорвалось авто возле рождественской ярмарки 1 30.11.2017, 23:12

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Взрыв произошел в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, пришедших на праздничное мероприятие.

В Великобритании рядом с рождественской ярмаркой взорвался автомобиль.

Об этом сообщает Express.

Car on fire in Pinner village, right in the middle of the Christmas fayre. Cause unclear but where it was parked was suspect. pic.twitter.com/XF33yAsuvH — Brijesh Malkan (@brijmalkan) 30 ноября 2017 г.

"Автомобиль взорвался на улице Пиннер Хай-стрит на северо-западе Лондона, где в этот вечер проходила рождественская ярмарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, пришедших на праздничное мероприятие.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы.

Детали выясняются.