В Лондоне взорвалось авто возле рождественской ярмарки

В Лондоне взорвалось авто возле рождественской ярмарки1
- 30.11.2017, 23:12
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Взрыв произошел в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, пришедших на праздничное мероприятие.
В Великобритании рядом с рождественской ярмаркой взорвался автомобиль.
Об этом сообщает Express.
Car on fire in Pinner village, right in the middle of the Christmas fayre. Cause unclear but where it was parked was suspect. pic.twitter.com/XF33yAsuvH— Brijesh Malkan (@brijmalkan) 30 ноября 2017 г.
"Автомобиль взорвался на улице Пиннер Хай-стрит на северо-западе Лондона, где в этот вечер проходила рождественская ярмарка", - говорится в сообщении.
#pinnerpanto pic.twitter.com/Q9Gy998eiN— Daniel Langan (@danielcjlangan) 30 ноября 2017 г.
Отмечается, что взрыв произошел в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, пришедших на праздничное мероприятие.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы.
Детали выясняются.
Car on fire at the Panto #pinnerpanto pic.twitter.com/KF1gmi5H6k— Daniel Langan (@danielcjlangan) 30 ноября 2017 г.