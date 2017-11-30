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В Лондоне взорвалось авто возле рождественской ярмарки

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  • 30.11.2017, 23:12
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Взрыв произошел в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, пришедших на праздничное мероприятие.

В Великобритании рядом с рождественской ярмаркой взорвался автомобиль.

Об этом сообщает Express.

"Автомобиль взорвался на улице Пиннер Хай-стрит на северо-западе Лондона, где в этот вечер проходила рождественская ярмарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, пришедших на праздничное мероприятие.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы.

Детали выясняются.


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