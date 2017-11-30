В Италии Берлускони обвинили в коррупции 30.11.2017, 23:29

Фото: pulpinternational.com

Сильвио Берлускони подкупил свидетеля, который дал ложные показания на суде в 2013 году.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вызван суд по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что лидер правоцентристской партии Forza Italia (Go Italy!) обвиняется в том, что подкупил свидетеля, который дал ложные показания на суде в 2013 году, когда Берлускони обвинили в связях с несовершеннолетней девушкой, передает РБК.

По словам источника, судебное разбирательство начнется в Тосканском городе Сиена в феврале следующего года.

Напомним, ранее Сильвио Берлускони обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием отменить запрет занимать государственные должности. Берлускони намерен баллотироваться на пост главы правительства в 2018 году, а запрет занимать государственные должности должен закончиться в 2019 году. По словам адвоката Эдварда Фитцджеральда, запрет, принятый, когда Берлускони был депутатом, нарушает права тех, кто за него голосовал.