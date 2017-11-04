В Минске собралось «народное вече» обманутых дольщиков 4.11.2017, 8:16

Фото: tut.by

70 минчан написали свои требования Кочановой.

Вечером 3 ноября у офиса минского застройщика «Тамбаз» опять многолюдно. Собравшиеся — а это более 70 человек — считают, что компания уклоняется от своих обязательств — завершения строительства квартир, за которые они уже заплатили в полном объеме. Около 600 семей рассчитывали получить ключи уже в этом году, но стройка заморожена, сроки погашения облигаций истекают, пишет tut.by.

Как и два месяца назад, представители «Тамбаза» к собравшимся держателям жилищных облигаций не вышли, офис к этому времени был уже закрыт. Впрочем, обещания застройщика собравшиеся слышали и ранее, и, похоже, уже им не верят:

— Хаютин на все страну обещал, что строительство возобновится, что облигации перевыпустит, но ничего за это время, кроме имитации строительной деятельности, не было, — говорит Ярослав, один из несостоявшихся жильцов ЖК «Аркадия» (который не может достроить «Тамбаз». — Прим.).

— И власти города нас не хотят слышать. Они не разрешают даже пикет провести. Поэтому мы сегодня здесь собрались, чтобы подписать коллективное письмо от имени более 600 семей Кочановой.

О том, что держателям облигаций «Тамбаза» запретили провести пикетирование, в обращении к Кочановой прописано первым пунктом. Целью пикета было выразить гражданскую позицию, «связанную со строительством жилья в Минске и отношением к реакции органов власти на многочисленные коллективные обращения граждан» из-за нарушений в этой сфере. Люди возмущены и тем фактом, что «отказ рассматривать альтернативное время проведения массового мероприятия также ничем не мотивирован».

Кроме этого, в своем письме активисты недостроенного ЖК «Аркадия» проинформировали Кочанову о том, что до сих пор вопрос с обменом жилищных облигаций не решен, хотя срок подачи обращений истек 30.09.2017 г., а срок обеспечения гарантий заканчивается в ближайшее время.

«Ответа о сроках возобновления строительства так и не получено. Ответа о планируемом сроке ввода дома не получено.

На ранее направленные нами обращения во все инстанции по поводу строительства дома и обмена жилищных облигаций мы получаем только отписки, основанные на неподкрепленных обещаниях СООО «Тамбаз», — говорится в письме.

«Наше предыдущее обращение в Администрацию президента РБ, посвященное проблеме жилищных облигаций, было вами перенаправлено в Мингорисполком, который, формально, не рассмотрев обращение, перенаправил его в комитет архитектуры и градостроительства, несмотря на то, что вопрос жилищных облигаций не относится к компетенции КАИГ», — указывают люди.

Строительные работы на доме-столбике были временно возобновлены с 1 октября 2017 г. и вновь приостановлены с 30 октября 2017 г. в связи с отсутствием финансирования.

— Возобновление работ выглядело как имитация строительной деятельности, — говорят собравшиеся. — На объекте работало около 6 человек, и за это время практически ничего не было сделано. При этом работы производились не каждый рабочий день.

Кроме существующих проблем с приостановкой строительства с течением времени возникают новые. Так, согласно официальной информации, предоставленной Департаментом по ценным бумагам и ЗАСО «Промтрансинвест», с «Тамбаз» расторгнуты договоры добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций в связи с неуплатой очередных частей страховых взносов в установленные сроки.

Держатели жилищных облигаций не располагают информацией о принятом СООО «Тамбаз» решении в связи с расторжением договоров страхования: будет ли досрочное погашение облигаций или замена обеспечения. «У нас есть обоснованные опасения, что жилищные облигации серий ОТ-77, ОТ-79, ОТ-80 не будут иметь обеспечения. По одному из действовавших договоров застройщик обязан произвести замену обеспечения и (или) произвести досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости или путем передачи квартиры до 2 ноября 2017 г., по двум остальным действовавшим договорам — до 12 декабря 2017 г. А так как дом не построен, то вариант досрочного погашения квартирами не может быть осуществлен. Погашение ЖО путем выплаты номинальной стоимости составляет около 30% от фактически вложенных нами в строительство средств. Но даже эту сумму получить от застройщика не удастся по причине отсутствия денежных средств и ареста счетов. Таким образом, в любой удобный момент людей лишают всех гарантий простым отказом платить страховые взносы страховой компании, что указывает на пробелы в законодательстве, регулирующем рынок ценных бумаг», — говорится в письме Кочановой.