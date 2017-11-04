Власти подводят ИП под ситуацию, когда придется выходить на улицу 18 4.11.2017, 8:41

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Фото: kp.by

Через три года, при таком-то отношении, предпринимателей вообще не останется.

В рамках Кастрычніцкага эканамічнага форуму, который проходит в Минске 2−3 ноября, первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский рассказал о судьбе указов о бизнесе. По словам вице-премьера, восемь из десяти документов уже подписаны.

По мнению лидера РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко, малый бизнес не ждет от новых указов изменений в лучшую сторону, пишет zautra.by.

— Мы сегодня оказались между двух огней. С одной стороны маячит чипирование обуви, но это только один эпизод. Ведь вскоре планируют ввести электронное сопровождение товара. Проблема в том, что мы в основном работаем с российскими товарами. В России до сих пор не все поставщики привели документы и сертификаты в порядок. А у нас уже хотят электронные накладные вводить. Людей снова подводят под ситуацию, когда придется выходить на улицу. С другой стороны — нелегальная предпринимательская деятельность, — рассказал лидер «Перспективы».

По его словам, власти фактически игнорируют проблему нелегальных торговцев из Азии, поставившую белорусских предпринимателей на грань выживания.

— Оптимизма у нас нет. Мы считаем, что эти указы ИП вообще не касаются. Розничная торговля в них никак не представлена, как и наши предложения, — говорит лидер предпринимателей.

По мнению Шумченко, схожие пессимистические настроения царят в среднем и крупном бизнес-сообществе.

— Веры в эти указы нет. Да и откуда ей взяться, если они написаны «под себя». У нас был декрет № 4 — не менее революционный и либеральный. Но его до конца не выполнили, а уже принимают новые. Доверие предпринимателей к властям и государству стремится к нулю. И лучшее этому подтверждение — ликвидация 27 тысяч ИП, — говорит Анатолий Шумченко. — «Перспектива» об этом предупреждала еще три года назад. Сейчас на форуме говорилось о том, что нас ожидает вал закрытий. А еще через три года, при таком-то отношении, ИП вообще не останется.