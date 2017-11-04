15 фактов о новых биометрических паспортах 10 4.11.2017, 8:58

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с 1 января 2019 года белорусы начнут переходить на новые паспорта.

Про биометрические паспорта слышали, пожалуй, уже абсолютно все белорусы. Даже видели новые образцы по телевизору и в газетах. А недавно узнали, что можно будет даже два паспорта получить, а в придачу еще ID-карту. Вроде бы все наглядно, а вопросы и недомолвки остались.

Почему так дорого стоит? Всем ли можно оформить два паспорта? И, наконец, обязательно ли вообще делать «биометрику»? TIO.BY получил и разложил по полочкам самую подробную информацию из первых уст – от Павла Хрищеновича, временно исполняющего обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД.

Биометрические паспорта нам начнут выдавать с 1 января 2019 года. До этого в некоторых СМИ была информация, что паспорта и/или ID-карты выйдут уже с июля 2018. Это неверно.

Главное отличие биометрического паспорта от обычного - то, что в него внедрен чип. На нем хранится информация, причем даже такая, которую вы прочитать не можете — например, по мировым стандартам чипы могут «запомнить» рисунок радужной оболочки глаза. Но Беларусь пока ограничится отпечатками пальцев. Все это необходимо в первую очередь для защиты паспорта, но в том числе ускорит прохождение границы.

Биометрический паспорт нужен только для выезда за границу

Система такая: ваш старый паспорт заканчивается, вы его сдаете и вместо него получаете ID-карту, а биометрический паспорт оформляете только при необходимости. Если вы не планируете ездить за границу, он вам будет не нужен. Например, если ваша бабушка живет в деревне и не хочет никуда ехать, она может не оформлять биопаспорт. Зато она получит ID-карту - но лишь при окончании срока действия ее нынешнего паспорта старого образца. Можно сказать, что ID-карта - это тоже своеобразный паспорт, но действующий только на территории Беларуси.

ID-карту введут одновременно с биометрическим паспортом – 1 января 2019 года. Она будет обязательно выдаваться с 14 лет, но при желании родитель может оформить ее для ребенка и раньше. Равно как и биометрический паспорт на ребенка - при желании можно оформить для выезда за границу и до 14 лет.

Шенгенская виза в биометрический паспорт может стоить дешевле

В МВД подтвердили, что вполне реальна ситуация, что, оформляя шенгенскую визу в одном и том же посольстве, обладатель биометрического паспорта заплатит 35 евро, а владелец паспорта старого образца – 60. «В биометрический паспорт может вклеиваться биометрическая виза, - добавляет Павел Хрищенович, - в которую тоже вживлен микрочип. Такие визы уже существуют в Евросоюзе, но вклеиваются они только в биометрические паспорта. Сам такой чип стоит недорого – так сказать, еврокопейки». Такая система тоже может упростить и ускорить как прохождение границы, так и получение визы в по ьстве. И снижение цен на визы ЕС, которые все так ждут, становится куда более вероятным.

Старый паспорт на биометрический можно будет поменять в любое время

Вовсе не обязательно дожидаться окончания срока действия паспорта старого образца – человек при желании может обратиться и получить биометрический паспорт для выезда за границу. Даже если вы получили паспорт старого образца в декабре 2018, но по каким-то причинам хотите поменять его на биометрический, можете сделать это хоть в январе 2019. Но все это - с одним условием: оформить «биометрику» можно только при получении ID-карты. То есть одновременное наличие паспорта старого образца и загранпаспорта невозможно. Если белорус меняет паспорт старого образца, он изымается, взамен дается ID-карта, и при желании он может оформить биометрический паспорт. Если в паспорте старого образца есть действующая виза, такой паспорт могут аннулировать и оставить вам. Паспорт действовать не будет – только виза. Проблем на границе быть не должно. Но ID-карту все равно получить придется.

Вначале въезд в Россию и Украину будет возможен лишь по биометрическому паспорту

Да, россияне въезжают в Беларусь по внутренним не биометрическим паспортам. Казалось бы, и мы должны въезжать в Россию по ID-карте – нашему новому внутреннему паспорту, который будет у всех, в отличие от биометрического паспорта, который оформляется по желанию и стоит дороже. Но здесь все зависит исключительно от договоренностей между странами, и пока сложно сказать, когда они будут заключены. Автоматически – «им по внутренним, значит, и нам так же» - это не работает. Россия и Украина, какими бы хорошими друзьями и партнерами они для нас не были, - все-таки заграница, и паспорт для въезда в них тоже нужен будет заграничный. При этом по старым действующим паспортам въезд в Россию и Украину по-прежнему не вызовет никаких проблем. Кстати, украинцы тоже въезжают в Беларусь по загранпаспортам, хотя внутри своей страны пользуются ID-картами. Но просят об упрощении этого режима и возможности въезда в Беларусь по «айдишке».

При необходимости можно будет оформить второй биометрический паспорт

Эта громкая новость появилась во всех крупных СМИ. Естественно, как и в случае с оформлением первого биопаспорта, оформление второго тоже вовсе не обязательно. Зато это очень пригодится, например, путешественникам и дальнобойщикам. Пока один из паспортов находится в посольстве, по другому можно выезжать за границу. А еще два разных паспорта можно одновременно подать в два разных посольства. Но, естественно, каждый паспорт оплачивается отдельно. Второй паспорт можно получить одновременно с первым, а можно позже.

Два паспорта хотят ввести из-за обращений граждан по поводу количества страниц – белорусы просили его увеличить, ссылаясь на паспорта других стран. Поэтому было принято решение, которое еще не утверждено в государственных органах, о возможности оформления двух биометрических паспортов. В основном с вопросом об увеличении количества страниц обращались бизнесмены и дальнобойщики.

При наличии двух паспортов можно будет посещать страны, которые друг с другом не «дружат»

Некоторые страны негативно относятся к путешественнику, посетившему недружественные к стране въезда государства, вплоть до отказа во въезде (например, во въезде в Иран может быть отказано человеку, имеющему в паспорте отметки о посещении Израиля). Имея второй паспорт, можно не афишировать факт этих посещений при въезде в такие страны. Такая же система действует у россиян – они тоже могут оформить второй загранпаспорт, и одна из возможных причин оформления – посещение недружественных друг другу государств.

Очередь на границе будет двигаться быстрее

Наличие биометрического паспорта упрощает и ускоряет время ввода данных в систему на границе: во многих странах есть оборудование для считывания данных с микрочипа. На некоторых пунктах погранконтроля даже созданы специальные коридоры для путешественников с электронными паспортами, и очередь там движется гораздо быстрее.

Помимо этого, наш ныне действующий документ не так хорошо защищен, как будет защищен паспорт нового образца. А случаи подделки белорусских паспортов хоть и единичны, но они есть.

Подача заявления на паспорт займет около 10 минут

В перспективе, если человек хочет получить биометрический паспорт, он берет свой ныне действующий и идет в отделение по гражданству и миграции по месту жительства. Даже фотографии нести будет не нужно, а пошлину можно заплатить через ЕРИП. В отделениях, занимающихся выдачей паспортов, будет установлено оборудование Виджит Бокс – это стойка, в которую вставлен фотоаппарат. Он автоматически подстраивается под рост человека и поворачивает фото на нужный градус, если вы во время фотографирования наклонили голову набок. Это значительно ускорит процесс подачи документов. Предполагается, что на одного человека будет тратиться не более 10 минут. То есть человек приходит, подает документы, его личный номер вводится в компьютер, где содержится вся личная информация о нем. Она уточняется, потом выводится анкета, человек еще раз все проверяет. Анкета будет содержать две части: первая будет касаться ID-карты, вторая – биометрического паспорта. Можно поставить галочку: хочу получить только ID-карту, или же хочу карту и биопаспорт. Как уже говорилось, один только паспорт получить нельзя. И паспорт старого образца тоже нельзя. Когда заявка готова, вас фотографируют, берут отпечатки пальцев и просят поставить подпись, которая потом станет электронной.

Оформление биометрического паспорта тоже будет проходить намного быстрее

Предполагается, что оформление паспорта нового образца будет занимать приблизительно 15 дней. Но при необходимости возможно платное ускоренное оформление. Стоить биометрический паспорт будет три базовых величины. Поставлены жесткие условия перед Министерством финансов и Департаментом государственных знаков, чтобы за эти рамки они не выходили. Оборудование для всего этого стоит недешево, особенно техника для изготовления паспорта. Отсюда и немаленькая цена на биопаспорт – 3 базовые величины.

Виды на жительство могут стать документами для выезда за границу. Но не скоро

Владельцы видов на жительство и лица без гражданства получат соответствующие ID-карты, как и граждане Беларуси. И по «начинке» такие карты будут полностью идентичны белорусским: там будут и биометрические данные, и криптографические (то есть электронная подпись).

Примечательно, что при заключении соответствующих соглашений со странами-соседями, например, Россией и Украиной, в перспективе по ID-виду на жительство можно будет выезжать и в эти страны. Но это только при заключении соответствующих соглашений. Внутри у карты помимо идентификационного и криптографического приложений будет еще приложение ICAO, соответствующее международным требованиям гражданской авиации. Это сделано на перспективу – именно благодаря ему можно будет ездить по ID-карте за границу, когда будут заключены соглашения. Но это будет, скорее всего, очень нескоро.

При смене фамилии паспорт и ID-карту поменяют платно

При смене фамилии паспорт и ID-карту будут менять платно, зато детям в 14 лет «айдишку» будут выдавать бесплатно, как сейчас паспорт старого образца. Но за биометрический паспорт на ребенка, скорее всего, все равно придется платить. От момента рождения до 14 лет паспорта выдаются сроком на 5 лет. Дальше, после 14, - на 10 лет.

"В некоторых СМИ была информация, что в 14 лет всем в обязательном порядке будет выдаваться паспорт нового образца. Это неверно. Биометрический паспорт выдается всем гражданам исключительно по желанию", - подчеркнул Павел Хрищенович.

На границе отпечатки будут проверять только при необходимости

В СМИ была информация, что отпечатки будут браться сразу с 10 пальцев, но в итоге решено, что только с двух. Будет определенный алгоритм, поскольку у порядка 10-12% населения в мире снять отпечатки невозможно. Это те, кто работает, например, с химикатами, и подушечки пальцев у них повреждены. Поэтому будет алгоритм: пришел – снял отпечатки – компьютер выдает, что не получилось - тогда следующая пара пальцев. Не получается – следующая. Если так ничего и не получится, тогда в чипе и будет прописано, что снять отпечатки было невозможно по физиологическим особенностям.

На чип будет записана фотография в высоком разрешении. И в первую очередь пограничники будут работать с фотоизображением. Зато решатся все вопросы вроде «я перекрасил волосы, поэтому на себя не похож»: не похож – сверят по отпечатку пальца.

«Далеко не все госорганизации смогут прочитать эту информацию, - подчеркивает Павел Хрищенович. - В частности, она не будет использована в криминалистических учетах – например, при раскрытии преступлений. Это только для упрощения прохождения границы, и если в посольстве необходимо будет удостовериться в подлинности паспорта при его выдаче. Например, это очень поможет в случае с близнецами, которые внешне могут быть очень похожи, но отпечатки пальцев у них все равно будут разные».

Экстренной и массовой замены паспортов не предвидится

«Мы предполагаем, - поясняет Павел Хрищенович, - я подчеркиваю, предполагаем – что руководство страны не потребует от нас экстренной замены документов. И если в декабре 2018 года вы получите паспорт старого образца, то, вероятно, он будет действовать до конца своего срока. Но здесь есть несколько моментов: внедрение биометрических паспортов – давнее пожелание Евросоюза, это упрощает получение визы и сам визовый режим. Предположительно, когда такой порядок будет установлен, граждане, понимая, что по ныне действующему паспорту они не могут поехать в Евросоюз в упрощенном режиме, могут обращаться за обменом документа старого образца на биометрический».

Страницы в «биометрике» будут выглядеть иначе

На страницах новых паспортов будут изображения значимых для страны объектов – они, кстати, согласовывались в специальной организации, которая определяла, действительно ли то или иное здание, изображенное на страницах паспорта, является значимым для Беларуси, можно ли его размещать. И степеней защиты в новом паспорте будет на порядок больше, чем в ныне действующем. Например, появятся голограммы – их можно увидеть на поликарбонатной странице, если подвигать ее под лучом света. Существует целое обширное техническое задание, где прописаны все эти моменты.

Биометрический паспорт действительно будет труднее подделать

Те документы, изображения которых можно было видеть в СМИ, - далеко не первый вариант, который был разработан Департаментом государственных знаков. Вообще по требованиям Международной организации гражданской авиации наш ныне действующий паспорт с фотографией на обложке не совсем «правильный», поскольку персонализацию данных гражданина на обложке документа использовать не рекомендуется.

На самом деле только за последние несколько лет было представлено 3 варианта паспортов. Чем они отличались? Первый вариант был полностью бумажный, не было твердой поликарбонатной персонализированной страницы – вместо нее была обычная бумажная страница с данными. Такая бумажная страница используется, например, в паспорте Ирана. Но основная проблема в том, что паспорт предназначен для выезда за границу, и когда пограничники взяли образец и испытывали его несколько дней – замораживали, сканировали бумагу считывающим устройством – бумага во многих местах надорвалась и измялась. То есть 10 лет такой паспорт прослужить не смог бы. Поэтому было принято решение сделать твердую поликарбонатную страницу. А между этими двумя вариантами был еще один – заклеенная с двух сторон бумажная страница. Она была не такая жесткая, как поликарбонатная, но по сравнению с обычной бумажной казалась более практичной. Но при этом оказалась все равно хрупкой – легко расслаивалась на две части, плюс топорщились страницы - паспорт выглядел «надутым».

Третий вариант, утвержденный, – это поликарбонатная страница. Из поликарбоната сделана и ID-карта. Внутри страницы находится материал наподобие ткани, который вживается в сам поликарбонат. То есть что-то извлечь, не нарушив структуру паспорта, не получится. Некоторые предполагали, что можно аккуратненько подрезать твердую страницу и такую же поликарбонатную страницу вставить от другого человека. Это нереально. Поэтому качество такого документа на порядок выше.