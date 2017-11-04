«Не хватит дров на зиму – детей в приют» 12 4.11.2017, 9:07

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Фото: praca-by.info

На каких основаниях чиновники из Деречина забирают в приюты детей из благополучных семей?

В истории семьи Костиковых из Деречина, казалось, поставлена точка. Постановление об отбирании детей отменено, пишет praca-by.info.

Но уже 3 августа появилось новое решение об признании детей в социально опасном положении. Инициатором беззакония опять выступает та же самая школа под руководством того самого директора. В конце сентября к семье Костиковых пришла комиссия в составе учителей Деречинской школы и представителей сельсовета с планом по выходу семьи из кризиса. Члены комиссии утверждали, что Костиковы не прошли курс лечения от алкогольной зависимости, им не хватает дров на зиму и якобы они задолжали за электричество.

Все эти причины надуманы. Задолженность давно ликвидирована, дрова есть, а что касается лечения от алкоголизма, чиновников хочется спросить: покажите хоть один акт освидетельствования на алкогольное опьянение или любой другой документ, подтверждающий ваши претензии.

В постановлениях власти отмечают, что будто бы при посещении семьи хозяйка была не трезвой, а дети не ухоженными. Но из журналов посещений следует противоположное.

На просьбу Алены Костиковой дать копию плана выхода их семьи из кризиса чиновники заявили, что они ничего не дадут, и покинули дом. Через несколько дней Костиковым пришло «приглашение» к зельвенскому наркологу, куда с ней отправился и активист слонимского профсоюза РЭП Михаил Сошко. Нарколог и психиатр заявили, что у них нет ни единого освидетельствования на алкотест, ни одного документа, который свидетельствовал бы, что родители пьют, а дети неухоженные. Инициатором этого беззакония выступает Деречинская школа. И именно школа прислала им ходатайство на лечение Костиковых от алкоголя, хотя причин для лечения нет.

Была также попытка выставить пьяницей мужа Алены – Дмитрия Костикова.

Милиционеры с представителями сельсовета забрали абсолютно трезвого Дмитрия с работы и отвезли в район для постановки на учет. На заявление в школу дать копии документов, которые дают основание инициаторам ээтого беззакония терроризировать семьи Костиковых, дали только копию протокола от 3 августа о признании детей в социально опасном положении, а план выхода семьи из этого положения почему-то является тайной за семью печатями.

Однако на этом беззаконие не закончилось. Не получилось забрать детей у Костиковых – власти переключились на другие семьи. Недавно та же самая комиссия во главе с директором школы явилась к матери двоих детей – Екатерине Гаевской – и заявила ей, что пришло распоряжение забрать у нее детей. Когда Екатерина спросила, на каком основании, ей сказали, что у нее не хватает дров на зиму и не подбита к потолку электропроводка.

Настоящая же причина, полагает автор данной статьи, кроется в том, что детские дома в Зельве пустые, и чиновники пытаются их заполнить. Во всем мире цивилизованные государства поддерживают молодые семьи, обеспечивают социальными гарантиями и делают все возможное, чтобы в их странах не было детей в приютах при живых родителях.

Белорусские же чиновники делают своими заложниками детей простых граждан с целью наполнения бюджета: не заплатил коммуналку – в СОП; не сдал побор на нужды школы – в СОП; а после отбирают детей. Вышел на протест против несправедливости – тоже заложниками являются дети.