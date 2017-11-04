В США опубликовали еще 700 документов по делу Кеннеди 4.11.2017, 9:36

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Джон Кеннеди

ЦРУ рассказало о планах Ли Харви Освальда после убийства Кеннеди.

ЦРУ подозревало, что Ли Харви Освальд после убийства президента США Джона Кеннеди в 1963 году собирался скрыться в СССР. Об этом говорится в одном из рассекреченных в пятницу документах, пишет segodnya.ua.

"Представляется, что он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но возможно также, что он был в процессе получения документов, чтобы быстро сбежать после убийства президента", — говорится в документе, датированном 24 ноября 1963 года.

В меморандуме от 1975 года сообщается, что убийца Кеннеди не был связан с Центральным разведывательным управлением США. Слухи о подобной связи в ЦРУ назвали "совершенно беспочвенными". Разведуправление также не нашло свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами.

В пятницу были опубликованы почти 700 документов, связанных с убийством Кеннеди. Ранее президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать все материалы об этом преступлении, за исключением тех, чья публикация повредит национальной безопасности.

Нынешняя публикация — третья по счету. В июле и в октябре Национальные архивы обнародовали порядка 6,5 тысяч документов, связанных с убийством американского президента.

Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года, его убийца Освальд двумя днями позже стал жертвой покушения. Следствие пришло к выводу, что Освальд действовал в одиночку, однако существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения. В частности, американские власти отвергли предположения, что Освальд был каким-то образом связан с Советским Союзом. Он действительно жил с октября 1959 по май 1962 года в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе. Получив отказ в предоставлении гражданства СССР, Освальд с семьей вернулся в США. За несколько месяцев до убийства Кеннеди Освальд пытался получить въездную визу в СССР, с этой целью он обращался как в советское посольство в Вашингтоне, так и в дипмиссию в Мехико, однако получил отказ.