Ученые рассказали о специфике общения в соцсетях 4.11.2017, 9:22

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В интернете мы «дружим» даже с теми людьми, которые в реальной жизни нас раздражают.

Ежемесячная аудитория Facebook достигла 2 млрд человек. Это больше, чем население Китая, США, Японии и Мексики, вместе взятых. Учёные до сих пор не могут понять, делает соцсеть людей несчастнее или всё-таки счастливее.

В материале The Conversation объясняется, чем нас расстраивают соцсети и почему мы все равно ими пользуемся. Kurjer.info пересказал главное.

Чтобы понять специфику поведения людей в соцсетях, учёные провели исследование: они побеседовали с сотней пользователей Facebook об их онлайн-жизни. Оказалось, что интернете мы «дружим» даже с теми людьми, которые в реальной жизни нас раздражают. Мы не удаляем их из друзей, а молча наблюдаем за ними и, бывает, находим удовольствие в осуждении их действий.

Например, одна из участниц опроса рассказала, как её расстраивают посты, пропагандирующие «право на оружие»: «Честное слово, я бы очень хотела, чтобы оружие стало менее доступным, чтобы оно меньше прославлялось американской культурой. Но мне кажется, что фейсбук — не то место, где люди прислушиваются к мнениям, которые противоречат их мировоззрению, поэтому подобные публикации я обычно просто игнорирую».

Ещё одна участница приводит пример из совсем другой области: «Я рассказала подруге о том, что мой двухлетний сын считает до 40 и знает алфавит трёх языков. После этого она написала у себя на странице пассивно-агрессивный пост о перегибающих палку родителях, которые всё время хвастают своими детьми. Конечно, мне захотелось удалить её из друзей».

Подобные случаи происходят постоянно из-за специфики общения в соцсетях.

У нас в друзьях собраны люди, с которыми мы пересекаемся в совершенно разных местах и по разным причинам. В реальной жизни они, скорее всего, никогда бы не встретились. В реальности мы подбираем разные слова, когда общаемся с разными людьми, а в соцсетях они все видят одно и то же, и несхожесть системы ценностей тут может привести к конфликту. Но при этом часто мы не можем просто удалить кого-то из друзей. Например, пользователи просто меняют настройки приватности, чтобы не читать посты неприятных людей в своей ленте. Так создаётся своеобразный «эффект пузыря»: человек получает новостную повестку, в которой присутствуют только те мнения, с которыми он согласен.

Тем не менее никто из опрошенных не пожелал пользоваться фейсбуком реже, чтобы видеть меньше негативной информации. Наоборот: часто притягательность сайта — именно в возможности осудить своих знакомых. То же самое происходит, когда мы смотрим телевизор, чтобы потом просто позлорадствовать. Соцсети дают нам право на перманентное возмущение. И, удивительным образом, многие находят в этом особую прелесть.