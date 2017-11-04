Чиновники от ЖКХ игнорируют людей, дом которых захватил грибок и плесень

Чиновники от ЖКХ игнорируют людей, дом которых захватил грибок и плесень3
- 4.11.2017, 9:59
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Жители городка Городище Барановичского района продолжают войну с коммунальщиками.
Жители городка Городище Барановичского района взяли кредит на капитальный ремонт. А в результате впустую потратили и деньги, и силы. Сейчас, в период дождей, вода течет по всей квартире. Почернел потолок, отстают обои – от дорогостоящего ремонта не осталось и следа, пишет «Белсат».
Жителей беспокоят не только потраченные средства
От влаги в квартире завелся вредный для здоровья грибок. Татьяна неоднократно обращалась в различные инстанции, писала жалобы, требовала капитального ремонта дома, на который исправно делает отчисления. Но отовсюду получала отписки.
«Пишут, что сделано, будет сделано, знаете, писем много, а решений нет», – сетует Татьяна Блашко.
Мы направились в Барановичское районное коммунальное хозяйство
Руководитель организации приказал своему заместителю объяснить ситуацию. Тот с журналистами общался неохотно.
Дом не включен в план капитального ремонта в Барановичском районе до 2020-го года. Но коммунальщик объяснил, что они собираются изменить план и внести туда и этот дом.
Выделят ли деньги? Решит райисполком
Проектно-сметную документацию для капитального ремонта дома подготовили еще в прошлом году, а срок действия документа – 3 года, и, если проект не реализуют, получится трата бюджетных средств. По расчетам – стоимость капремонта всего Br 3986.
Единственная надежда у Татьяны Блашко, что внимание СМИ сможет привлечь и внимание чиновников к проблеме.