Агентства S&P и Fitch прогнозируют скорый дефолт Венесуэлы 3 4.11.2017, 10:17

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Николас Мадуро

Диктатора Мадуро ожидают бунты пустых кастрюль.

Крупнейшие рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, предупредив о высокой вероятности дефолта. Президент страны Мадуро надеется на реструктуризацию внешнего долга, передает «Немецкая волна».

Рейтинговое агентство Standard& Poor's (S&P) в пятницу, 3 ноября, понизило долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы с ССС- до СС в ожидании вероятного дефолта. За несколько часов до этого другое рейтинговое агентство - Fitch приняло аналогичное решение, снизив долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы с СС до С и тоже заявив о высокой вероятности дефолта в стране.

Ранее в тот же день власти в Каракасе пригласили иностранных кредиторов на встречу 13 ноября для переговоров о реструктуризации внешнего долга. Его сумма достигла примерно 155 млрд долларов (почти 133 млрд евро). 2 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры по реструктуризации внешнего долга можно будет начать, как только правительство страны вернет долг государственной нефтегазовой компании PDVSA размером 1,2 млрд долларов (1 млрд евро). Ожидается, что это произойдет в течение нескольких дней. Кроме того, Каракасу предстоят другие многомиллионные выплаты по внешнему долгу до конца 2017 года, а также миллиардные - в 2018 году, подчеркнуло агентство Fitch.

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу, 3 ноября, направил Каракасу предупреждение в связи с непредоставлением экономических данных. МВФ дал венесуэльской стороне шесть месяцев для восполнения недостающих сведений. Как сообщили источники агентству Reuters, Москва выразила несогласие с таким решением МВФ. До этого фонд уже указывал на сложность составления экономических прогнозов по Венесуэле, поскольку правительство в Каракасе не предоставляет МВФ необходимую информацию.