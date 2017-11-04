Что нужно знать белорусу о ПДД в России, чтобы не попасть впросак 2 4.11.2017, 10:27

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Поездка в РФ может стать настоящим испытанием для водителя.

Мы привыкли думать, что законы в России очень похожи на белорусские, и там во время вождения руководствуемся теми же знаниями, которые получили в своей автошколе. Но некоторые отличия все же есть, к тому же в связи с недавним вступлением в силу нового регламента ГИБДД даже бывалым водителям стоит быть внимательнее.

В редакцию abw.by нередко приходят вопросы, связанные с особенностями ПДД в России, от читателей, которые планируют поездку в соседнюю страну. Отвечаем на самые распространенные.

"Верно ли, что нарушение скоростного режима в России наказывается начиная с превышения 20 км/ч?"

Нарушение установленных скоростных режимов в Российской Федерации наказывается в соответствии со ст.12.9 КоАП РФ. Часть 1 данной статьи, где было указано наказание за превышение скорости от 10 до 20 км/ч, утратила силу с 1 сентября 2013 года. Превышение скорости на 20-40 км/ч наказывается штрафом 500 рублей (здесь и далее мы говорим о российских рублях. - Прим. авт.), превышение на 40-60 км/ч - штрафом от 1000 до 1500 рублей, превышение в 60-80 км/ч - штрафом от 2000 до 2500 рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, превышение свыше 80 км/ч наказывается штрафом в размере 5000 рублей или лишением права управления транспортными средствами на шесть месяцев.

"Верно ли, что в России водитель должен постоянно двигаться с включенным ближним светом фар, а также пассажиры, находящиеся на задних сиденьях, должны быть обязательно пристегнуты ремнями безопасности?"

Согласно ст.19.5 ПДД РФ "в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни". Что касается ремней безопасности, то в соответствии с п.2.1.2 ПДД "при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, водитель должен быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями".

Таким образом, в этом месте в российских и белорусских ПДД есть отличия, согласно которым водители в России обязаны ездить с включенным ближним светом фар днем всегда, тогда как у нас эта обязанность возникает только в период начала и окончания школьного сезона. Об этом пункте водителям не стоит забывать, так как это послужит причиной для остановки ТС. Что касается ремней безопасности, тут отличий в российском и белорусском законодательствах нет - и там и там пассажиры обязаны пристегиваться ремнями безопасности, если они предусмотрены конструкцией, в том числе и на заднем сиденье авто.

Относительно перевозки детей в российских и белорусских ПДД есть некоторые различия. Например, в наших ПДД при перевозке ребенка до 12 лет обязательно использовать детское удерживающее устройство, а в российских Правилах использование детских удерживающих устройств обязательно при перевозке детей до 11 лет. С 12 июля 2017 года в ПДД России были внесены изменения, разрешающие перевозить детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье автомобиля с использованием только ремней безопасности, без использования детских кресел, бустеров и т.д.

Если говорить о наказании, то нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки по КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

"Могут ли сотрудники ГИБДД России за незначительное нарушение изъять у белоруса "права" до уплаты им штрафа? Выдадут ли временный документ? Сколько он действует?"

До 1 сентября 2013 года в России действовал п.3 ст.27.10, согласно которому при совершении административного правонарушения, влекущего лишение права управления транспортным средством соответствующего вида, у водителя могло быть изъято водительское удостоверение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении. На данный момент этот пункт утратил силу, соответственно сотрудник ГИБДД не может изъять водительское удостоверение у водителя на месте - он лишь оформляет протокол нарушения.

Этот же момент прописан и в Административном регламенте исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, вступившем в силу с 20 октября 2017 года.

Однако если в России белорусский водитель будет лишен права управления ТС, например, за езду в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение будет изъято. В соответствии с новым регламентом ГИБДД водитель обязан добровольно сдать удостоверение в течение трех дней после получения им постановления.

Впоследствии все документы будут переданы в Беларусь по месту регистрации нарушителя, водитель в соответствии с Конвенцией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях ПДД будет лишен права управления и на родине на тот же срок. Удостоверение в ГАИ по месту регистрации он сможет забрать по истечении срока лишения. К слову, нормативы по содержанию алкоголя в крови в Беларуси и России в настоящее время практически равны: в Беларуси пределом считается 0,3 промилле, в нормативных документах России прописан предел "0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха", что равняется 0,356 промилле.

"Какие документы обязан предъявить белорус сотруднику дорожной полиции в России?"

В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки:

• водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

• регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);

• в установленных случаях - разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;

• документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид";

• страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом. К слову, в соответствии с последними изменениями сотрудник ГИБДД может официально принимать электронную версию ОСАГО, заверенную цифровой подписью.

"Что делать, если водитель не согласен с вменяемым ему нарушением?"

Если водитель из Беларуси не согласен с привлечением его к административной ответственности или размером и видом наложенного наказания, порядок его действий в целом не отличается от порядка обжалования, принятого в нашей стране.

Жалоба подается в течение 10 календарных дней (не рабочих, а именно календарных, с учетом выходных и праздничных) со дня получения постановления.

Обжалуется решение путем обращения в вышестоящий районный орган в зависимости от того, кто вынес постановление: если постановление вынесено инспектором ДПС, нужно обращаться к вышестоящему должностному лицу, если суд - в вышестоящий суд. Территориальный принцип тоже имеет значение.

Жалобу можно либо непосредственно отнести в орган, либо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Если письменное обращение попадает к должностному лицу, в компетенцию которого не входит разрешение поставленных в нем вопросов, в течение трех дней со дня регистрации оно должно быть перенаправлено должностному лицу, в компетенцию которого входит их решение, с обязательным уведомлением гражданина о перенаправлении.

Приняв жалобу к рассмотрению, инспектор ГИБДД или судья может вызывать свидетелей, обвиняющую сторону (инспектора ДПС) и лицо, в отношении которого ведется административный процесс, запросить дополнительные материалы дела, а также принимать ходатайства, назначать экспертизу, если это требуется. После получения всех необходимых материалов жалоба должна быть рассмотрена в течение 10 дней, если речь идет об отделении ГИБДД, и в двухмесячный срок, если жалоба направлялась в суд.

Что изменилось с 20 октября 2017 года

С 20 октября 2017 года в России вступил в силу новый регламент, касающийся работы сотрудников ДПС ГИБДД. Его введение повлекло за собой ряд изменений как для водителей, так и для инспекторов, знать о которых стоит и нашим соотечественникам.

Как мы говорили выше, документ запрещает инспектору на месте изымать у водителя в/у и регистрационные знаки. Но тут же прописаны сроки и случаи, когда водитель при лишении его права управления ТС сам обязан сдать документ в отделение ГИБДД.

Также в регламенте появилась фраза, обязывающая водителя передавать сотруднику ГИБДД документы для проверки без каких-либо удерживающих устройств и обложек.

Несколько изменился порядок оформления ДТП. Теперь после аварии инспекторы ГИБДД не будут выдавать справки, которые ранее необходимо было предоставлять в страховую компанию для получения возмещения. По новому регламенту водитель должен будет предоставить только копии постановления и протокола с данными об участниках и обстоятельствах ДТП, включая номер полиса ОСАГО и информацию о нанесенных автомобилям повреждениях. В ГИБДД высказали надежду, что отмена справок простимулирует водителей оформлять незначительные ДТП без пострадавших самостоятельно с помощью европротоколов, а это, в свою очередь, снизит нагрузку на инспекторов и уменьшит количество заторов на дорогах.

Теперь, если условия для оформления европротокола соблюдаются, позвонившему в ГИБДД водителю инспектор сперва предложит воспользоваться этой возможностью и только при отказе или невозможности оформить документ отправит на место сотрудника ДПС.

Также со вступлением в действие нового регламента появилась возможность установки камер фотофиксации нарушений в местах действия временных знаков. До недавнего времени в таких местах водители массово нарушали скоростной режим, зная, что наказания не последует. Теперь водителям придется избавиться от многолетней привычки и быть внимательнее в зоне действия временных знаков.

Из новой редакции регламента исключена фраза, гласящая, что инспектор ДПС может останавливать водителей для проверки документов "только на стационарном посту".

Правда, с местами, где могут стоять инспекторы, ситуация неоднозначная. С одной стороны, в новом регламенте прописано, что "действия сотрудников, влекущие умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля, не допускаются", с другой - создатели документа не препятствуют инспекторам размещать авто "в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети".

Много вопросов вызвал пункт о запрете съемки действий сотрудников ГАИ водителями. В соответствии с новым регламентом инспектор действительно вправе препятствовать ведению видеозаписи. Однако есть нюанс - в документе говорится, что принят он в соответствии с действующим законодательством, а это значит, инспектор вправе запретить вести видеосъемку в ограниченных случаях: во время проведения антитеррористических мероприятий или на режимных объектах (при этом он обязан сослаться на конкретный нормативный акт), а также если при осуществлении видеосъемки водитель препятствует выполнению полицейским его служебных обязанностей либо выходит за рамки дозволенного. Видеосъемка и аудиозапись могут вестись и самим инспектором, в том числе с помощью установленного в патрульной машине видеорегистратора, - в таком случае сотрудник обязан уведомить от этом водителя.

Что еще интересного мы нашли в этом документе?

К примеру, регламент закрепляет использование таких экзотических способов контроля за безопасностью дорожного движения, как беспилотные летательные аппараты, аэростаты, дирижабли и др.

А вот что действительно важно - это обязанность сотрудника ГИБДД доставить водителя обратно к его ТС в случае, если подозрения в состоянии алкогольного опьянения после проведенных в стенах медучреждения исследований не подтвердились.

Наконец, новый регламент обязывает инспектора быть вежливым при общении с водителем и воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы и др.