В Печах назначен новый руководитель 11 4.11.2017, 10:36

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Фото: tut.by

Министр Равков рассказал о назначении нового руководителя учебного центра.

В Печах будет назначен новый начальник, проходит проверка офицеров и прапорщиков учебного центра, в части планируют установить системы видеонаблюдения. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков, отвечая на вопрос tut.by. во время прямой линии.

После гибели солдата в Печах министр обороны Андрей Равков рассказал, что начата реализация мер кадрового, технического, организационного характера в отношении воинской части 72-го объединенного учебного центра, в которой проходил службу Александр Коржич.

— Принято решение выделить денежные средства для установки в некоторых местах размещения военнослужащих технических средств наблюдения, — рассказал Андрей Равков, отвечая на вопрос журналистов во время прямой линии, которая проходит в субботу, 4 ноября, — Система видео наблюдения позволит дежурному по школе, который находится в казарме, более оперативно видеть помещения, где находятся военнослужащие, чтобы минимизировать малейшие вопросы — стычек каких-то или какого воздействия.

Также, по словам министра, принято решение по поводу финансирования объектов городка — клуба, столовой. Для медицинской роты будет закуплено новое оборудование.

— Проводится проверка офицеров и прапорщиков всего центра, школы подготовки специалистов, и по результатам тестирования этих офицеров в отношении некоторых, которые не подтвердят свой профессионализм, будет проведена аттестация и приняты соответствующие меры — или снижение в должности, или увольнение.

Напомним, после случившегося в Печах был освобожден от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковник Константин Чернецкий. Также министерство обороны сообщило, что ряд должностных лиц 72 ОУЦ уволен из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего. В том числе начальник 3-й школы подготовки специалистов [подполковник Александр Чернов], начальник штаба — первый заместитель начальника школы, командир учебной роты, старшина медицинской и старшина учебной роты. Еще двое были отстранены от работы. Это начальник штаба — первый заместитель начальника 72 ОУЦ (полковник Вячеслав Щербин), а также начальник медицинской службы центра.

— Новый руководитель в Печах назначен?

— Новый руководитель допущен к исполнению обязанностей распоряжением Лукашенко, — рассказал Андрей Равков.

— Этот человек из Печей?

— Нет, этот человек из центрального аппарата, он будет командовать этим центром.

Министр сообщил, что «все остальные вопросы, касающиеся следственных действий, ведет Следственный комитет»:

— По трем человекам, которые подозреваются в отношении Коржича, даст ответ только следствие.

Напомним, 21-летнего Александра Коржича нашли 3 октября в подвале в воинской части в Печах висящим в петле из брючного матерчатого ремня. У парня были связаны ноги шнурком обуви и надета майка на голову. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 443 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Первоначально основной версией произошедшего был суицид, но близкие не верят в это.

По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Александра Коржича предъявлено обвинение 10 военнослужащим, еще 5 (среди них — один офицер) находятся в статусе подозреваемых.