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Украинская группа ONUKA отказалась выступать на одной сцене с россиянами

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  • 4.11.2017, 10:47
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Электронная группа отличается не только качественной музыкой, но и четкой гражданской позицией.

Украинская электронная группа ONUKA отказалась выступать на концерте в Праге на одной сцене с исполнителями из России. Об этом сообщает Cultprostir, пишет Гордон.

Изначально концерт, в котором было заявлено выступление ONUKA, назывался "Showcase of new music from Russia and Ukraine" ("Демонстрация новой музыки из России и Украины"). Разделять сцену с ONUKA должны были россияне Ambidextrous, Lovozero, Юлия Накарякова и российско-украинская группа "Адвокаты".

В ответ на обращение украинских активистов менеджер ONUKA сообщила: "Наше обязательное условие – изменение афиши и названия мероприятия, в рамках которого представляет свой шоу-кейс ONUKA, а также выступление группы на отдельной сцене без участия российских музыкантов в концерте".

На данный момент с афиши выступления ONUKA уже убрали упоминание России.


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