Курс продажи доллара в некоторых обменниках «перевалил» за 2 рубля
- 4.11.2017, 11:05
- 3,050
Доллар перешагнул символический, но очень важный рубеж.
Курс доллара продолжает расти. Утром, 4 ноября (сегодня - рабочий день) на торгах в Минске курс американской валюты вырос на 0,0048 копейки до 1,9854 белорусского рубля, пишет nn.by.
Напомним, что в пятницу доллар обновил рекорд года (1,9806). Абсолютный максимум был в феврале 2016 года, когда курс американской валюты достиг 22069 неденоминированных рублей.
Как результат, сегодня курс продажи в некоторых обменниках превысил 2 рубля. Обменники Белорусского народного банка предлагают доллар по 2,0050 рубля, Приорбанка - по 2,0020 рубля. Дешевле всего доллар можно купить в некоторых обменниках Беларусбанка - 1,985.