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Курс продажи доллара в некоторых обменниках «перевалил» за 2 рубля

  • 4.11.2017, 11:05
  • 3,050

Доллар перешагнул символический, но очень важный рубеж.

Курс доллара продолжает расти. Утром, 4 ноября (сегодня - рабочий день) на торгах в Минске курс американской валюты вырос на 0,0048 копейки до 1,9854 белорусского рубля, пишет nn.by.

Напомним, что в пятницу доллар обновил рекорд года (1,9806). Абсолютный максимум был в феврале 2016 года, когда курс американской валюты достиг 22069 неденоминированных рублей.

Как результат, сегодня курс продажи в некоторых обменниках превысил 2 рубля. Обменники Белорусского народного банка предлагают доллар по 2,0050 рубля, Приорбанка - по 2,0020 рубля. Дешевле всего доллар можно купить в некоторых обменниках Беларусбанка - 1,985.


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