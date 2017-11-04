Путин и побег из Донбасса 3 Леонид Радзиховский

4.11.2017, 11:17

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Владимир Путин

Уйти из Донбасса с имиджем победителя не получится.

Трамп может встретиться с Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На возможной встрече будут обговариваться вопросы КНДР, Сирии и Украины. О чем они могли бы договориться и может ли Трамп пойти на какие-то уступки по Украине в отличие от позиции Конгресса?

Я не думаю, что Трамп может вести политику, тем более политику налаживания отношений с Путиным, в обход Конгресса или против линии Конгресса. Вы прекрасно знаете, что Трампа буквально затравили обвинениями в том, что он прорусски настроен, что он чуть ли не агент Путина. Поэтому вести какую-то политику, сильно отличающуюся от того, чего требует Конгресс, я думаю, он не рискнет. Идет расследование комиссии Мюллера, и подливать масло в огонь, на котором его же жарят, он не будет.

О чем они могли бы договориться? Понятно, что Трампу очень важно, чтобы Россия максимально ограничила связи с Северной Кореей. Одна из задач, которую американцы провозгласили – это лишить Северную Корею бензина. Понятно, что если бензина нет, то ракетам летать не на чем. Но это утопическая, конечно, задача, потому что совершенно лишить их бензина невозможно. Есть Иран, который всегда им будет поставлять нефть и так далее, но тем не менее перекрыть лавки поставки – это для Америки было бы, конечно, очень выгодно.

Вторая важная тема – это конечно, альянс Россия-Иран. Как можно скорейший уход России из Сирии – это тоже то, чего хотели бы американцы. Но это хотелки американцев. А что они могут заплатить России взамен при нынешнем политическом положении, совершенно непонятно.

Американцы ведут очень жесткую пиар-войну против Путина. В феврале ожидается публикация каких-то списков русских чиновников и близких к Путину бизнесменов, которые имеют незаконное имущество на Западе и т.д. Конечно, Путин крайне заинтересован, чтобы эта публикация была отложена, но это невозможно – закон принят. Ладно, черт с ней, пусть не отложена. Но чтобы в нее не попали такие-то и такие-то. Это ему тоже позарез важно. Но опять таки, Трамп не рискнет вмешиваться в это дело, потому что если это выяснится – ему голову оторвут. Поэтому в этом плане возможности для торга, как мне кажется, крайне ограничены.

Налаживать отношения с Россией сегодня, мне кажется, для американцев при той пиар волне, которую они подняли, практически невозможно. Понятно, что Трамп этого бы хотел, и вовсе не потому что Трамп – агент Путина или агент ФСБ, а потому что это просто прагматически выгодно для любого американского президента. Еще раз повторяю, что по крайней мере вопрос по Корее, по Сирии, по Ирану – это очень важные для американцев вопросы. И тут сотрудничество с Россией для них очень важно. Но это прагматический момент. А есть идеологический момент, пиаровский момент. Сдать назад сейчас для Белого Дома невозможно, потому что это значит наехать на Конгресс.

Поэтому я не вижу никаких возможностей для компромисса. Обоюдный интерес есть, вне всякого сомнения. Но компромисс - не понимаю, на каком месте его можно достичь.

Что касается Украины. Путин бы, я думаю, сегодня был совсем не против закончить всю эту историю с Донецкой и Луганской республикой так называемой. Ну, Крым вообще не обсуждается. Такой темы для Путина нет: Крым – часть России, точка.

А вот насчет "ДНР", "ЛНР" - да, я думаю, он бы с удовольствием убрался оттуда. Пустил бы украинцев на границу, закрыл границу. Но убрался бы при одном единственном условии - что он, Путин, мог бы сохранить имидж победителя, сохранить маску лица, так сказать. Для этого ему надо, чтобы в полном объеме был выполнен Минск, т.е. чтобы "ДНР", "ЛНР" получили особые права в составе Украины, чтобы у них были все те права, которые прописаны в Минских договоренностях. Но поскольку украинское руководство на это очевидно никогда не пойдет, то и здесь возможностей для компромисса я не вижу. Потому что просто взять и убраться из Донбасса, не получив взамен ничего - это для Путина означает потерять лицо. Это значит, что он выглядит дураком, который совершенно напрасно начал всю эту историю, все проиграл, ничего не добился и убрался не солоно хлебавши. На это он естественно никогда не пойдет. Никогда. Терять лицо он не может.

Поэтому здесь я возможности для компромисса с американцами не вижу.

Итого, желание для компромисса есть, выгода от компромисса есть, но амбициозные и пиаровские соображения с двух сторон, как мне кажется, делают это крайне маловероятным. Хотя, конечно, политика штука такая, что всегда могут найтись какие-то неожиданные боковые ходы, но на данный момент я этих ходов не вижу.

Леонид Радзиховский, «Обозреватель»