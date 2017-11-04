Валера-спайдермен: В Гродно появился свой супергерой 2 4.11.2017, 11:31

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Фото: hrodna.life

Житель Гродно стремится быть похожим на Человека-паука не только стилем, но и действиями.

Хэллоуин прошел и гродненцы спрятали костюмы. Кроме одного. Валера уже несколько месяцев перенимает стиль Человека-паука с помощью полосатой байки с интересным кроем капюшона. Парня можно встретить в центре Гродно, пишет hrodna.life.

Валере 18 лет, он учится в одном из колледжей города. Свой образ парень придумал еще год назад, но долго не решался выйти в нем на улицу.

«В своем образе я похож на Человека-паука или какого-либо другого супергероя. Мне это нравится, – говорит парень. – Конечно, на учебе приходится снимать маску, ну или когда вижу сотрудников милиции. А так по городу я стараюсь ходить в образе. Одеваюсь я так уже несколько месяцев. Зимой сверху буду еще куртку надевать”.

Родные и близкие Валеры считают, что нельзя ходить в таком виде по городу. Мол, парень должен быть таким же, как и все. Но Валера думает иначе и стремится быть похожим на Человека-паука не только стилем, но и действиями.

“Я все серии «Человека-паука» пересмотрел по несколько раз. Мне очень понравилась эта лента и я решил быть похожим на главного героя. Сверхъестественных способностей у меня еще нет, но я упорно занимаюсь спортом: бегаю и хорошо прыгаю”.

“Супергеройскую” байку Валере подарила бабушка. Она сказала, что связала ее сама.

“Люди очень удивляются, когда видят меня на улице. Но им нужно привыкать”