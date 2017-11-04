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Чем белорусские производители «насолили» украинскому рынку

  • 4.11.2017, 11:44

В Украине начато антидемпинговое расследование по импорту в страну поваренной соли из Беларуси.

Об этом сообщило официальное издание кабинета министров страны «Урядовый кур’ер».

Расследование начато после поступления жалобы от компании «Руссоль-Украина».

Как отмечается, «в жалобе приведено достаточно информации, согласно которой импорт в Украину соли поваренной выварочной сорта экстра происхождением из Республики Беларусь мог осуществляться по демпинговым ценам, поскольку экспортные цены были ниже цен продажи товара на внутреннем рынке Республики Беларусь». А поставки осуществлялись в таких объемах и на таких условиях, что это «могло привести к причинению вреда национальному товаропроизводителю».

Проведение антидемпингового расследования поручено Министерству экономического развития и торговли Украины.


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