Беларусь против США: Битва за теннисный трон 4.11.2017, 11:52

Белорусские теннисистки готовятся дать бой самой именитой команде в мире.

Что известно о соперницах белорусок по финалу Кубка Федерации? «Салідарнасць» изучила биографии звездных американок.

11-12 ноября в «Чижовка-Арене» пройдет финал Кубка Федерации, в котором теннисистки из Беларуси будут бороться за победу с командой США.

Кубок Федерации — это аналог мужского Кубка Дэвиса. Официальное название турнира — Fed Cup by BNP Paribas.

Беларусь впервые в истории дошла до финала столь престижного соревнования. А тот факт, что играть теннисистки будут в Минске на кортах, к которым успели «прибиться», только добавляет оптимизма. Но не все так просто.

Смена сестрам Уильямс: кто такие Коко Вандевеге и Слоан Стивенс?

Если у белорусок выше всех в рейтинге стоит 19-летняя Арина Соболенко (№ 78), то все четыре американки, заявленные на финал Кубка Федерации, входят в топ-70.

Первым номером в команде США сыграет Коко Вандевеге (№ 12 рейтинга). Ее соотечественница Слоан Стивенс, недавно триумфально выигравшая US Open, занимает 13 строчку табели о рангах.

Стивенс — самая опытная из заявленных на финал американок. За её плечами 5 титулов (включая один Шлем). Впервые она заставила о себе говорить после четвертьфинала Australian Open-2013, где сенсационно переиграла идущую за очередным Шлемом Серену Уильямс 3:6 7:5 6:4. В полуфинале Стивенс играла против Виктории Азаренко, защищавшей в Австралии титул.

Многие тогда предрекали провал Азаренко, сыграй она в полуфинале с Сереной. Но стараниями Слоан Стивенс младшая из сестер Уильямс сошла с дистанции. В матче за выход в финал белоруска без труда обыграла 20-летнюю Стивенс 1:6 4:6, а в финале в драматичном матче вырвала победу у цепкой китаянки Ли На 4:6 6:4 6:3.

Серена после поражения какое-то время даже не разговаривала со Стивенс и отписалось от нее в твиттере, о чем Слоан рассказала журналистам на пресс-конференции.

Свой первый титул она выиграет только через два года в Вашингтоне. В сезоне-2017 Стивенс возвращалась после травмы ноги и какое-то время даже не входила в топ-900. Но возвращение получилось удачным — титул на домашнем Шлеме и сразу топ-15.

Коко Вандевеге на два года старше Слоан Стивенс, но пока не так успешна. Она выиграла два титула (оба в Хертогенбосхе), но в этом сезоне не проиграла ни одного матча за сборную в Кубке Федерации против команд Германии и Чехии.

Для Вандевеге финал в Минске станет вторым в командных соревнованиях. Первый опыт против сборной Италии в 2010-м успеха не принес: обе одиночки Коко тогда проиграла.

В сравнении с коллегами по команде Шелби Роджерс (№ 59) и Алисон Риске (№ 70), Стивенс и Вандевеге выступают в сборной уже четыре года. Вероятно, именно они будут противостоять Арине Соболенко и Александре Саснович в одиночных встречах.

Шелби Роджерс, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Франции-2013, впервые сыграла за сборную на Кубке Федераций только в этом сезоне. Одиночку в двух сетах она проиграла Катерине Синяковой из Чехии (3:6 3:6), а парную встречу с Беттани Матек-Сэндр они не доигрывали из-за отказа соперниц.

Алисон Риске выиграла за карьеру пока только один титул (Тяньцзинь-2016). За сборную она провела пока всего три матча, выиграв только один из них против Андреа Петкович 7:6 6:2.

Team USA: рекорды и подозрительный казус

Американки выигрывали FedCup целых 17 раз. Это больше чем любая другая страна в мире. Правда, последний раз они делали это в 2000 году.

В свое время в составе команды США играли выдающиеся Крис Эверт, Билли-Джин Кинг, Дженифер Каприати, Линдсей Дэвенпорт, Моника Селеш и сёстры Уильямс.

Нынешний четвертьфинал Кубка Федерации американки играли дома против сборной Германии. На церемонии открытия немки испытали легкий конфуз: во время исполнения немецкого гимна звучала версия времен нацистской Германии. Теннисистки пытались перекричать исполнителя, но у них ничего не вышло.