Ученые объяснили, почему у ящерицы отрастает хвост 4.11.2017, 12:02

Канадские ученые исследовали необычные способности ящериц.

Ящерицы могут отращивать новые хвосты благодаря особым стволовым клеткам на месте травмы. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Comparative Neurology, кратко о ней рассказывает Popular Science.

Канадские ученые исследовали гекконов вида пятнистый леопардовый эублефар. Когда те встречаются с хищником, они сами отбрасывают хвосты, не прилагая больших усилий. Это сделало их легкими для изучения: специалистам было достаточно сильно сжать хвост геккона и он отделялся, пишет tut.by.

Исследователи обнаружили, что когда хвост отсоединяется, начинает действовать определенная группа стволовых клеток, известная как радиальная глия. Они размножаются и генерируют различные белки, которые реагируют на травму. За месяц этот процесс приводит к полностью восстановленному хвосту.

Когда хвост отрывается, быстро образуются сгустки крови, которые блокируют рану. Если ученые прикрепляли к месту травмы кусочек кожи, новый хвост не вырастал. Исследователи предположили, что открытая рана посылает сигнал, что необходимо восстановление.

Когда человек получает травму спинного мозга, вокруг нее образуется рубцовая ткань. Она помогает снять воспаление, но, по мнению исследователей, мешает восстановить ткань спинного мозга. У ящериц рубец не образуется, так как у них не бывает воспалений, как у людей.

«Это отсутствие рубца — важная особенность. Мы считаем, что именно это позволяет им отращивать новый хвост», — рассказал Мэтью Викариус, автор исследования и биолог из Гуэлфского университета.

Ученые полагают, что человек не может восстанавливать спинной мозг из-за того, что ему не хватает нужных клеток. В будущем они надеются найти ответ на вопрос о том, поможет ли введение стволовых клеток на место травмы предотвратить образование шрама и помочь восстановлению спинного мозга.